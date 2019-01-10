Еще одно письмо от дома ребенка «Дельфин» к спонсорам стало поводом для разбирательств

Ситуация вокруг костанайского дома ребенка «Дельфин» получила новый оборот. Ранее «НГ» рассказала о том, что директор этого учреждения Омирбек Байкенов подписал письмо к спонсорам с просьбой приобрести продукты питания, на покупку которых выделялись средства из бюджета. После публикации этой статьи в редакцию позвонил еще один спонсор.

Омирбек Байкенов ранее пояснял «НГ», что в доме ребенка все есть, но помощь спонсоров не помешает

Директор костанайского ТОО «Гермес-4» Евгений СУЛТАНОВ рассказал, что регулярно помогает дому ребенка с 2017 года. Но последняя просьба руководства его не просто удивила, а напугала.

По словам Султанова, он начал помогать «Дельфину» по собственной инициативе. Естественно, созванивался с директором и выяснял, что нужно детям.

- Были просьбы о продуктах питания, канцелярских товарах и другом, - рассказал он. - О покупке одежды просьб не было, мы покупали ее по собственной инициативе. Абсолютно новую и в дорогих магазинах. Одна зимняя куртка, к примеру, в среднем обходилась в 35 000 тенге. Но хочу подчеркнуть, что дело не в деньгах! Мы тратили их добровольно и ни о чем не жалеем.

В конце декабря 2018 года руководство «Дельфина» попросило Султанова приобрести медикаменты. Такая просьба была озвучена впервые.

- Мне объяснили, что многие дети болеют, а деньги на приобретение лекарств появятся только в январе 2019 года, - пояснил предприниматель. - И чтобы перебиться до января, необходимы такие-то лекарства. Список мне прислали на WhatsApp.

В списке оказалось 29 наименований. Напротив каждого - количество пачек и флаконов, которое требовалось приобрести: от трех до 30. Под номером 25 значились «Пустышки, соски», которых нужно было 100 штук. При том что максимальное количество коек в «Дельфине» рассчитано на 75 детей, но обычно там находятся до 35-45 детей. Количество меняется, потому что многих усыновляют, либо забирают родители.

Список медикаментов прислали на WhatsApp директора ТОО «Гермес-4» из дома ребенка «Дельфин»

- Первое, что удивило в списке, это количество медикаментов, - отметил Султанов. - По словам руководства, речь шла о том, что лекарства нужны, чтобы перебиться до января, то есть на две-три недели. А ощущение было, словно лекарства закупают на несколько лет вперед.

Несмотря на это, Евгений пришел в аптеку и начал закупать лекарства. Когда фармацевт в шутку спросила: «Для всей семьи на год вперед берете?», он ответил, что закупает на целый дом ребенка. Это вызвало недоумение аптекарей. По словам Султанова, они практически собрали мини-консилиум и однозначно заявили: часть медикаментов вообще не предназначена для детей.

- Я понял, что моя помощь может оказаться опасной, - вспоминает директор ТОО. - Перезвонил директору дома ребенка Байкенову. Он настаивал на покупке, объясняя, что лекарства закупаются впрок, а если они нас напугали большим количеством, мы можем купить то, что хотим из этого списка. Я понял, что мы говорим на разных языках, и принял решение отказаться от покупки.

«НГ» обратилась за комментарием в управление здравоохранения Костанайской области.

- Сейчас мы можем вам дать промежуточный комментарий, - сообщила 9 января заместитель руководителя управления Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - По представленной вами информации 8 января создана комиссия под моим председательством. Сейчас поднимаются документы, выясняется, насколько необходимы были эти лекарства детям и были ли средства на их покупку. Предварительно могу сказать, что все лекарства приемлемы для детей. В списке много противовирусных препаратов, репейное масло применяют при себорее. Препараты не запрещены для детей. Руководство дома ребенка имело право просить лекарства, но список однозначно не согласовывался с управлением здравоохранения. Сейчас разберемся на предмет того, нужны ли им были эти препараты. Мы подняли личные дела детей, в которых имеются назначения невропатолога, педиатра. Более подробную информацию дадим после того, как комиссия отработает все детали.

Слободенюк заверила, что комиссия проверяет законность появления не только списка лекарственных препаратов, но и списка продуктов питания, который также предназначался для спонсоров. Напомним, ранее на WhatsApp «НГ» прислали фото письма на фирменном бланке дома ребенка «Дельфин» с просьбой оказать благотворительную помощь. К письму прилагался список, в котором были кукурузная и ячневая крупы, рис, печенье «крокет», карамель с повидлом, джем, пряники, фрукты, фруктовый кисель, ряженка и кефир - продукты, которые должны покупаться за счет средств бюджета. На бланке стояла подпись главного врача КГУ «Костанайский дом ребенка «Дельфин» Омирбека Байкенова.

- Я считаю, что директор погорячился с утверждением данного списка и тем самым превысил свои полномочия, - комментировал тогда «НГ» руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. - Спонсорская помощь не запрещена, но, когда кто-то хочет помочь, эта помощь согласовывается с управлением здравоохранения, которое ставит визу о том, что оно не возражает против этой помощи. В данном случае список с нами не согласовывался. Во-вторых, как правило, спонсоры дарят игрушки, вещи, потому что государство достаточно выделяет средств на продукты питания. Хотя назвать помощь в виде продуктов питания незаконной тоже нельзя. С этой ситуацией будем разбираться.

Развернутый комментарий в управлении здравоохранения обещали дать на следующей неделе.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА