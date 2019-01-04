Появление списка для спонсоров от дома ребенка «Дельфин» прокомментировали в управлении здравоохранения

Письмо на фирменном бланке костанайского дома ребенка «Дельфин» с просьбой оказать благотворительную помощь недавно прислали на редакционный WhatsApp «НГ». К письму прилагался список, в котором были кукурузная и ячневая крупы, рис, печенье «крокет», карамель с повидлом, джем, пряники, фрукты, фруктовый кисель, ряженка и кефир. На бланке стояла подпись главного врача КГУ (коммунального государственного учреждения) «Костанайский дом ребенка «Дельфин» Омирбека БАЙКЕНОВА.

Омирбек Байкенов пояснил, что список продуктов появился по инициативе диетсестры

Больше всего нас удивило наличие в списке трех видов круп, фруктов, ряженки и кефира - продуктов, которые вроде бы должны поставляться за счет бюджета. В свете последнего коррупционного скандала - главного бухгалтера дома ребенка «Дельфин» Айымгуль Джамашеву приговорили к 2,5 года лишения свободы за хищение 5 млн тенге (подробнее об этом - здесь) - появление такого списка вызвало особый интерес.

- Список действительно был, - подтвердила «НГ» диетсестра «Дельфина» Ботагоз УТИНА. - Его составила я, а директор только подписал официальное письмо. Оно было адресовано в одну крупную организацию, в которой работает моя знакомая. Я знаю, что они многим оказывают помощь, поэтому тоже решила попросить. Список был связан не с тем, что нашим детям не хватает продуктов, деньги на которые выделяют из бюджета, а с тем, что мы хотели разнообразить питание малышам.

Однако в списке указаны продукты, которые положены по СНиП и на которые из бюджета выделяются деньги. Это как раз крупы, фрукты, фруктовый кисель, кофейный напиток, ряженка и кефир. Весь остальной набор продуктов не запрещается приобретать за счет спонсоров.

- Я пришел на эту должность в январе 2018 года, - рассказал директор «Дельфина» Омирбек Байкенов. - Бюджет был утвержден до меня. Потом возникла ситуация с хищением денег, начались скандалы. На тот момент были проблемы с нехваткой продуктов питания. Продукты были куплены до нас, многие находились на ответственном хранении, а нормального учета не было. В связи с этим и возникла нехватка продуктов.

Как пояснила и. о. главного бухгалтера дома ребенка Елена СЕМЕНОВА, на питание детей в 2018 году выделялось 4,8 млн тенге. На тот момент в «Дельфине» было 13 детей. Однако средства на питание рассчитывались на 45 детей - средний показатель, который всегда берут за основу в этом учреждении.

- Дети постоянно убавляются и прибавляются, - отметила Семенова. - В начале года у нас было 13 детей, несколько недель назад - 45, из них 11 забрали за две недели. На данный момент осталось 34 ребенка. Максимальное количество коек рассчитано на 75 детей. Поэтому при расчете средств на питание мы исходим из среднего показателя - 45 детей. На них и была заложена сумма 4,8 млн тенге на продукты. Почему денег в итоге не хватило, сейчас сказать сложно.

Нам дали понять, что не все продукты, находящиеся на ответхранении, попадали в рацион детей. С этим в том числе и связан коррупционный скандал в «Дельфине».

- Мы имеем право подавать бюджетную заявку на добавление средств один раз в полгода, - уточнила Семенова. - На тот момент полгода уже прошли. К тому же деньги вроде как выделялись, продукты закупали, но в реальности их не было, поэтому снова просить бюджетные деньги было не с руки. На 2019 год мы заложили уже 5,8 млн тенге, потому что дом ребенка перешел на семиразовое питание и в целом решили разнообразить меню.

Елена Семенова заверила, что с новым руководителем и командой проблем с сохранением продуктов возникнуть не должно.

Если денег на питание или одежду не хватает, администрация дома ребенка может также сделать передвижку средств с других статей расходов, где получилось сэкономить.

- Я считаю, что денег, которые выделяет государство, должно хватать, - констатирует Байкенов. - Если их не хватает, мы обращаемся к спонсорам. У нас есть спонсорский счет. Мы имеем право принимать благотворительную помощь.

Средства на питание в «Дельфине» рассчитываются на 45 детей

Директор «Дельфина» показал нам полный холодильник мяса, шкафы с крупами, сластями и всем необходимым. Байкенов уверяет, что сейчас в доме ребенка все есть, но спонсорская помощь лишней не бывает, поэтому от нее никогда не отказываются. Редакция «НГ» тоже воспользовалась этой возможностью и перед Новым годом подарила детям 10 банок детского питания и 300 яиц - продукты, которые ежедневно нужны детям.

Однако в управлении здравоохранения инициативу директора дома ребенка не одобрили.

- Я считаю, что директор погорячился с утверждением данного списка и тем самым превысил свои полномочия, - прокомментировал «НГ» руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. - Спонсорская помощь не запрещена, но, когда кто-то хочет помочь, эта помощь согласовывается с управлением здравоохранения, которое ставит визу о том, что оно не возражает против этой помощи. В данном случае список с нами не согласовывался. Во-вторых, как правило, спонсоры дарят игрушки, вещи, потому что государство достаточно выделяет средств на продукты питания. Хотя назвать помощь в виде продуктов питания незаконной тоже нельзя. С этой ситуацией будем разбираться.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

