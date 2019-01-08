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§ NG.kz
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий регулировать цены на лекарства в стране и внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств.

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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Допустим я крутой комерц и держу в городах сеть аптек. Лекарства закупают в Индии, Европе, Китае. РФ. Откуда глава знает по чем я покупаю ? Даже если и знает , к этой цене нужно добавить перевозку, оплату , зарплату , содержание аптек плюс акимату нужно дать на новый очередной памятник , конечно " добровольно". Лекарств 1000 видов , как можно определить предельные цены на них? И вабще самое главное! Указ нужен например на какие то скачухи комерц которые решили построить и запустить заводы по производству тут у нас дома основные лекарства.
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§ Vital
Re: Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.01.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эналаприл часто привожу с РФ , упаковка стоит 70 теньге. Маде ин Беларуссии. У нас нет их. Почему незнаю. Есть зато индийские. 400 теньге. Меня просто родственик постоянно просит привезти.
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§ maxsaf
Re: Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1098
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь будет так - коммерсу дают предельную цену, он решает, есть ли смысл везти или нет. Так что ждите дефицит лекарств. Желаю всем здравия.
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§ alex_60
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Почему незнаю

да ну. ну вот так например. в сми писали.
///Для централизованного закупа лекарственных препаратов в Казахстане был создан единый дистрибьютор ТОО СК "Фармация" с бюджетом в 100 млрд тенге. Его первостепенная задача – экономия бюджетных средств за счёт систематизации закупок и установления прямых контактов с производителями лекарственных средств///
///в октябре (2017) стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. В антикоррупционной службе сообщили, что за 2015-2017 годы руководством ТОО "СК-Фармация" и ТОО "КазСибФармацея" похищено более 1,8 млрд тенге.///
///возбуждено досудебное производство по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Пак Л.Ю///
///Ларису Пак и других лиц, проходящих по уголовному делу, подозревают в незаконной выдаче сертификатов о надлежащей дистрибьюторской практике за получение взяток в размере от 10 до 12 тысяч долларов. ///
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§ Yorik
Re: Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 574
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.01.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Теперь будет так - коммерсу дают предельную цену

Вы уже ознакомились с текстом закона, поэтому так уверенно утверждаете? Судя по сайту Акорды - там есть приписка о том, что закон еще только должен быть опубликован в печати...
Но чуть ранее (в декабре кажется) в НГ была статья г-на Шибаршина об этих изменениях, в ней говорилось о том, что планируется ограничить максимальную наценку в каждом канале. А это все-таки другой подход, это не "планка" максимальной цены. Плюс собирались мониторить соседние страны, сравнивать цены.
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§ лимон
Re: Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.01.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств" это типа к совести и сочувствию будут коммерсов призывать?
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