Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий регулировать цены на лекарства в стране и внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото: akorda.kz
"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий", направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения", - говорится в сообщении.
Напомним, закон предусматривает введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен.
Также закон устанавливает формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки "технологий здравоохранения".
Теперь в Казахстане будут внедрены этические нормы продвижения лекарственных средств, пересмотрены условия госрегистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарств и медицинских изделий.
Закуп лекарств и медизделий теперь будет проводиться в электронном формате в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, с помощью веб-портала закупок, а также единого оператора для сопровождения и системно-технического обслуживания веб-портала.
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Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: не сдувает? Примерно вот так вот. a.radikal.ru Попробуй - сдуй её... :lol: :oops:
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
"внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств" это типа к совести и сочувствию будут коммерсов призывать?
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: на сдул не сдувает?
Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства
maxsaf: Теперь будет так - коммерсу дают предельную цену Вы уже ознакомились с текстом закона, поэтому так уверенно утверждаете? Судя по сайту Акорды - там есть приписка о том, что закон еще...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: У нас хотя бы трусы надевают, когда на стул садятся. Источник:www.ng.kz А у нас - подушки на сдул кладут... :lol: