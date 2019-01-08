Назарбаев подписал закон о регулировании цен на лекарства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий регулировать цены на лекарства в стране и внедряющий этические нормы продвижения лекарственных средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото: akorda.kz

"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий", направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения населения", - говорится в сообщении.

Напомним, закон предусматривает введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен.

Также закон устанавливает формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки "технологий здравоохранения".

Теперь в Казахстане будут внедрены этические нормы продвижения лекарственных средств, пересмотрены условия госрегистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарств и медицинских изделий.

Закуп лекарств и медизделий теперь будет проводиться в электронном формате в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, с помощью веб-портала закупок, а также единого оператора для сопровождения и системно-технического обслуживания веб-портала.