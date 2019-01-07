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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Верите ли вы в Бога (Аллаха, Будду, Кришну и т.д.)
Да, я истинно верующий
Нет, я сторонник эволюции
 
§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как сказал один киноперсонаж:" Есть Бог, нет Бога... и то, и другое недоказуемо"

На эту тему мы тут однозначно спорить не будем. Цель в другом - объективность таких опросов. Я в их результатах сомневаюсь, не верю, что на постсоветском пространстве может произойти такой всплеск количества верующих с минимума до 91% за каких-то 30 лет.
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§ maxsaf
Религия или Наука
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1065
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.01.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Я верю, но "истинно верующей" не имею права называться.

Раз мы в вашем случае говорим о христианстве, то я не уверен, что эта религия вам подходит. Вы обязаны ее принять с ее триединством , со всеми требованиями, неисполнение которых в обязательном порядке будет считаться грехом, и соответственно, путь в рай, ради чего собственно весь сыр-бор, будет для вас закрыт. Покаяние постфактум тоже не поможет. Я вообще сомневаюсь, что рай, если он существует - забит до отказу, уж слишком жесткие требования.
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§ таноми52
Религия или Наука
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.01.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хороший вопрос. Но агностик никогда не станет верующим.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=36516&viewmode=flat&sortorder=0&start=0


Если цель опроса определить, сколько фактически верующих и неверующих среди населения, то можно допустить, что часть этого населения может быть агностиками. Почему бы не определить и их количество для полноты картины религиозности?
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я думал ты айтишник ,а оказывается батюшка- философ. )))
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему второй вариант больше? Значит все думают что все мы эволюционировали от примат?.
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§ drakon
Религия или Наука
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15511
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
а оказывается батюшка- философ. )))

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=792321&topic_id=36516&forumid=2#792321

Он наверное ещё после Октябрьской Революции 1917 года,
смылся в Канаду. Тогда Батюшков - преследовали... :lol: :lol:
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§ Vital
Религия или Наука
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.01.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Нет. Наш амиго сам писал что в СССР в порванных ботах олимпиаду по химии выеграл. Похоже его завербовали иностранные спецслужбы))))
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