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§ NG.kz
Более 18 000 жителей Костанайской области отказались от формализации статуса и не планируют платить ЕСП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34631
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, сколько жителей Костанайской области уже получили статус самозанятых и сколько будут платить ЕСП (единый совокупный платеж), речь шла сегодня, 3 января, на совещании в областном акимате.
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§ Змея Подколодная
Re: Более 18 000 жителей Костанайской области отказались от...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.01.19 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
оказывает услуги для физических лиц (к примеру, колет дрова, носит воду)

Вон оно че, Михалыч (с) Налог с людей, которые до сих пор колят дрова и носят воду из колодца, однако.
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§ maxsaf
Более 18 000 жителей Костанайской области отказались от формализации статуса и не планируют платить ЕСП
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.01.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
которые до сих пор колят дрова

Дрова рубить даже прикольно щас. У меня такой дровокол, шикарная игрушка ))


[Исправлено: maxsaf, 04.01.2019 - 01:37]
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