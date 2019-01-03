Более 18 000 жителей Костанайской области отказались от формализации статуса и не планируют платить ЕСП

О том, сколько жителей Костанайской области уже получили статус самозанятых и сколько будут платить ЕСП (единый совокупный платеж), речь шла сегодня, 3 января, на совещании в областном акимате.

- С начала прошлого года статус не имели 332 000 жителей области, - доложила главе региона руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА. – На сегодня по определению статуса нам предстоит работать с 38 600 жителями. Из них 26 000 уже определились, как неформально занятые, и с ними нужно работать. Этих людей нужно проконсультировать по вопросам внедрения ЕСП, вплоть до подворного обхода.

- Какая информационная работа проводится в этом направлении? – спросил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. – Сколько билбордов об этом висит по Костанаю?

Абенова не смогла ответить на вопрос. Мухамбетов сказал, что в этом направлении нужно работать.

- Почти 90% у нас определились со статусом, - отметил он. – Теперь нужно сделать упор на баннеры, экраны, на которых будет информация о внедрении ЕСП. Есть у нас и другая проблема: 18 661 человек вообще отказались от формализации статуса. По отказам мы занимаем второе место в республике. В Шымкенте из 1 млн человек всего 25 отказалось, в Туркестанской области из 2 млн человек 22 отказалось, а у нас из 800 с лишним тысяч человек – 18 661. Нужно выяснять, с чем это связано.

В сентябре 2018 года на брифинге директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА разъясняла, что ЕСП коснется тех, кто не использует наемный труд в личном подворном хозяйстве, оказывает услуги для физических лиц (к примеру, колет дрова, носит воду), продает собственную сельскохозяйственную продукцию. Доход таких лиц не должен превышать 100 минимальных заработных плат, что на тот момент составляло 2 828 000 тенге. С 1 января 2019 года размер МЗП вырос до 42 500 тенге, поэтому критерий для самозанятых по уровню дохода существенно вырос.

ЕСП не распространяется на тех, кто зарегистрирован, как ИП, на тех, кто оказывает услуги в коммерческих целях и кто сдает частные и грузовые машины в аренду.

- ЕСП будет включать четыре вида налогов и составлять 1 МРП - с городского населения и 0,5 МРП - с сельских жителей, - объясняла Аймухамбетова. - 10% будет составлять индивидуальный подоходный налог, 20% - налог социального страхования, 30% - выплата в пенсионный фонд и 40% - выплата в обязательный фонд медицинского страхования (ОФМС).

Введение ЕСП позволит неформально занятому населению участвовать в пенсионном накопительном фонде и медицинском страховании, что гарантирует получение медпомощи и пенсии. Также такие люди смогут получать выплаты по утрате кормильца, потери трудоспособности, при беременности и по уходу за ребенком.