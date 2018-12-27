Серый волк Re: Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме... #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:02 У грудных младенцев в доме ребенка воровали?



Ну вот свершилось! Это должно было быть и наконец произошло!



Теперь кОстанайских чиновников можно называть полными кавалерами ордена воровской подвязки!



Детский сады воровали? Воровали!

Предприятия разграбили? Разграбили!

Библиотеки? Кинотеатры? Скверы? Городской электротранспорт наконец вместе с опорами и медной контактной сетью! Про бюджеты и доргоги уже и говорить нечего!



Наверное этой мадам на тюрьма нуно наколоть самый большой синий орден!



Она полностью завершила превращение кОстанайских чиновников в самых самых и лучших из лучших в своём деле в стране! Да и пожалуй в мире!

