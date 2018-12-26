Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме ребенка «Дельфин» вынес суд

2,5 года в исправительном учреждении минимальной безопасности (в колонии-поселении) - такой приговор вынесен 35- летней Айымгуль Джамашевой, которая работала главным бухгалтером КГУ "Дом ребенка "Дельфин".





Приговор вынесен 26 декабря в суде №2 города Костанай. Джамашева признана виновной в присвоении и растрате вверенного ей имущества.





По версии следствия, она заключала фиктивные договоры с ИП на поставку товаров и выполнение услуг. Реальных же исполнителей находили по объявлениям и на иных финансовых условиях. Иногда работы выполнялись и вовсе бесплатно.

По словам индивидуального предпринимателя Владимира Соловьева, Джамашева попросила разрешения воспользоваться его ИП, чтобы проводить через него договоры и последующую оплату, поскольку выбранные ею поставщики не имели зарегистрированного ИП. При этом предприниматель заявил в суде, что полагал, будто помогает учреждению.

Таким образом в деле фигурируют 30 признанных фиктивными счет-фактур.

Подсудимую взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

