Приговор по делу о хищении 5 млн тенге в Костанайском доме ребенка «Дельфин» вынес суд
Артём МАРУСИЧ
2,5 года в исправительном учреждении минимальной безопасности (в колонии-поселении) - такой приговор вынесен 35- летней Айымгуль Джамашевой, которая работала главным бухгалтером КГУ "Дом ребенка "Дельфин".
Приговор вынесен 26 декабря в суде №2 города Костанай. Джамашева признана виновной в присвоении и растрате вверенного ей имущества.
По версии следствия, она заключала фиктивные договоры с ИП на поставку товаров и выполнение услуг. Реальных же исполнителей находили по объявлениям и на иных финансовых условиях. Иногда работы выполнялись и вовсе бесплатно.
По словам индивидуального предпринимателя Владимира Соловьева, Джамашева попросила разрешения воспользоваться его ИП, чтобы проводить через него договоры и последующую оплату, поскольку выбранные ею поставщики не имели зарегистрированного ИП. При этом предприниматель заявил в суде, что полагал, будто помогает учреждению.
Таким образом в деле фигурируют 30 признанных фиктивными счет-фактур.
Подсудимую взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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