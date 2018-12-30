elektron Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2337

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:56 Цитата: Трэвэл:

Да тут у вас прям страдальческие настроенияИсточник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=36457&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1546336339 Да тут у вас прям страдальческие настроенияИсточник:

Если Вы меня в виду имеете, так имейте смелость писать ответ лично, а не обобщать.

При чём тут страдальчиские настроения и прочий бред. Если вам лично наплевать на соотечествеников, то не нужно переносить это на других как "страдальчески". Или Что то не так? Сами же писали про проблемы парковки или? Если я в чём не прав, поправьте уважаемый! Только плиз без вашего пафоса. По вопросу конкретно если что есть сказать. А нет, так лучше жевать.

О забыл и ПС: С Новым Годом всех!



И ПСПС: А лично мне было бы очень интересно, где нефтедоллары? И почему благотворительные проекты собирают помощь, если в стране всё так благополучно при среднем доходе семьи в 500 тыс.? Назарбаев сказал, не я.



[Исправлено: elektron, 01.01.2019 - 11:10]