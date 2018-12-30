Николай ВОРОНИН: Не все лебедь, что над водой торчит

Последние дни ушедшего года идут под эгидой тотального подведения итогов. Их подводят в республике, области, на предприятиях. Чиновники с важным выражением лица, пользуясь в своей речи только превосходной степенью, рассказывают о головокружительных успехах, достигнутых в 2018 году. О том, какой у нас хороший, мудрый и благородный президент. И что все достижения стали возможны только благодаря ему. Республика гордится ростом ВВП и рывком в автомобилестроении. Наша область - хорошим урожаем зерновых и большим количеством заключенных меморандумов на привлечение инвестиций. Областной центр - приличным километражом отремонтированных дорог.

Все это хорошо, но не все то лебедь, что над водой торчит. Мы забыли об одном золотом правиле, которое гласит: «Не смотри на предмет с одной стороны, возможно, с другой - он с гнильцой».

Да, цифры говорят о росте ВВП. Но какой это рост? Практически за счет девальвации тенге и исключительно в национальной валюте. Никакой связи между благосостоянием народа и ситуацией с ростом ВВП в Казахстане нет.

Мы только собираем из узлов чужие автомобили, но упорно называем это казахстанским автопромом. Если у нас так бурно развивается автомобильная промышленность, то почему чиновники не ездят на машинах костанайской сборки? Американский президент ездит на Lincoln, английский пемьер на Bentley, немецкий канцлер на Mercedes, французский президент на Citroën, японский император на Toyota. А наш? Да тоже на Mercedes, как немец или князек африканской банановой республики, где автопрома тоже нет.

Посмотрим, что у нас дома. Да, урожай хороший, но булка хлеба подорожала. Инвестиции привлекаем на бумаге, которая, как говорят, все терпит. Где российские лифты, китайские телевизоры? Мы комсомольскую фабрику, производящую утиное мясо, развалить сумели, а восстанавливать уже приходила куча инвесторов, толку нет. Теперь город. Да, дороги ремонтируются. Но нам так и не могут объяснить, зачем выдергивали старые, вполне пригодные бордюры и ставили новые. Могу предположить только два варианта: или это распил бабла, или у нас кризиса нет, потому мы можем позволить такую роскошь.

Из некоторых источников известно, что на гранитные бордюры ухлопали 150 млн, на покраску фасадов домов по трассе президента - 700 млн, «красная площадь» обойдется в 500 млн тенге. Вот так мы проводили 2018 год.

Похоже, что в структуре власти работают специальные политтехнологические отделы по управлению воображаемой действительностью. А хотелось бы, чтобы власть без прикрас и погремушек лживого сострадания к народу, который она, к сожалению, мало знает, просто сказала бы правду. А пока все в точности по Леониду Филатову: «Утром мажу бутерброд, сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и коньяк не льется в рот».