Vital Сергей БОГДАН: «С Костанаем я очень тесно связан» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6834

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:56 Цитата: drakon:



Конечно. Хорошие люди уезжают. Тут я уже прикинул , около с пол форума уже иностранцы. И все хорошие люди , вы все разные , но по-своему это хорошо. Драг ты самый первый молодец, ветку открыл и рассказываешь о своей жизни. Надо бы ещё максфа тоже как то уговорить открыть ветку про Канаду. Там точно есть чё ему рассказать.