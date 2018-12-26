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Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну как же так. С кем теперь детишки будут играть? Зачем свое подворье начал уничтожать:)))
Следующий кто под нож? Барашки? :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этим кроликом никто не дружил. Это ты написал же, с лучком, с морковкой. Я прям по твоему рецепту и забабахал. Еще много осталось, не переживай :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Еще много осталось, не переживай :-)

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=14580

Много кроликов? Или много мяса, от этого кролика?... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много кроликов, я фотку скидывал. Конкретно от этого кролика осталась лишь приятная истома и послевкусие :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю,из Серого П - сделали,
теперь кого? Я не буду из деревеньки-
выходить... :lol: :-o
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4446
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я кролика потушил, е

оооо, пошло нарушение традиции: много лет в "меню" форумчан были куры в разном виде. Теперь кролики пошли. Кого следующего увидим? :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Кого следующего увидим? :oops:

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791476&topic_id=25576&forumid=2#791476

Кто нибудь, должен Замутить, шашлык - из Кролика.
Наверное - Виталя... :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1001
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Кого следующего увидим?

Я блины детям пеку каждое воскресенье, если никто другой едой не отметится к тому времени - будут блинчики в деревеньке :-)

[Исправлено: maxsaf, 27.12.2018 - 18:31]
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.12.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, это же хорошо! Не будет Серый всякое фуфло здесь тискать. Все же читать умеем. Бог даст вообще найдет другую отдушину или клозет. Сам знаешь для чего. ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2256
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я не буду из деревеньки-
выходить..


еще нацепи черные очки и надень большую шляпу.
и голубые брюки.
чтобы тебя точно.никто не узнал.
и оглядывайся по кустам.
а то смотришь каналы разные.
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