Kairat stayer Флуд и оффтопик (часть 3) #14666





(Полноправные пользователи) Сообщений: 515

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 Цитата: elektron:

Нарушение, очередное и явное, конституции и законов о правах и свободе человека. Принудиловка, массовая. Могут создавать группы "желающих" Но это перебор. Какие последствия интересно будут для этого Акима?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=14655&1545890223 Нарушение, очередное и явное, конституции и законов о правах и свободе человека. Принудиловка, массовая. Могут создавать группы "желающих" Но это перебор. Какие последствия интересно будут для этого Акима?Источник:



Казахстан подписал все международные договора (юридически ратифицировал) касающийся защиты прав детей, штрафовать детей никто не будет, нет основания. Никакой массовой принудиловки, в детские языковые лагеря дети едут по желанию. Практически все они осуществляют свою деятельность на платной основе, за исключениям принадлежащих домам интернатом и.т.д. Если в поисковике забить: детские языковые лагеря, тогда указывают, что есть англоязычные, русскоязычные, казахоязычные и другие целевые. Ранее указывали, что в текущем году в указанном лагере Щербактинского района отдохнули 300 детей, ну в дальнейшем по желанию будут набирать такое -же количество. Следует отметить, что по количеству населения в районе в динамике отмечается сокращение, в 1970 г. было 41 251 чел. в 1979-37 807, 1989-26 436, в 1999-29 000, в 2012-21 300. На счёт штрафовать, скорее всего вырвали из общего контекста, как отмечено выше.