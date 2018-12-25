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Страница 972 из 972«1...970971972
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну так все только за стол садились.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791263&topic_id=25576&forumid=2#791263

Алекс, за стол все садились - после 2 часов дня.
В 23 часа, звонят Колокола, в 00.00 часов,
начинается Церковная Служба... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вес её был - 6,8 кг.

Что это за духовка, куда он поместился.
В прошлом году гусю примерно 5 кг,
Пришлось конечности укорачивать, или зверски заворачивать, точно не помню.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
за стол все садились

Не понял, как садились?
Рождество то сегодня.
Вчера есть то нельзя было.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что это за духовка, куда он поместился.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791266&topic_id=25576&forumid=2#791266

Обыкновенная, электродуховка. Просто решётки-
надо убрать. Туда влезет и 10 кг. Индейка, была
молодая, Польская... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Просто решётки-
надо убрать.

Ну если только так.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, вчера был Heiligen Abend.
В 24 часа начинается богослужение и
наступает Рождество, которое длится
2 дня 25-26 декабря... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну если только так.

Запекалась, индейка - 6 часов... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я и не пойму, ты говоришь поехал вчера 24 в 21.00
Домой. Почему не остался на Рождество 25 и вчера 24
Ел индейку после обеда
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Почему не остался на Рождество 25

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791283&topic_id=25576&forumid=2#791283

Дома - встречалю Говорят так - нужно... :lol:
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