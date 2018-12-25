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§ NG.kz
Сагинтаев – акимам: Рост цен на продукты питания не обоснован
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, цены подскочили практически на все продукты питания. Глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов утверждает, что подорожали только сахар и капуста.
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§ yudjin
Re: Сагинтаев – акимам: Рост цен на продукты питания не...
yudjin


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Сообщений: 5664
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.12.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одно бла-бла... когда в стране растащили всё и вся, когда государство открестилось практически от всех сфер жизни людей, когда в стране кто как хочет, тот так и , извините, др...ит, когда коррупцией пронизано от детсадов до министерств, народ самовыживает, то о каких поручениях, о каком контроле может идти речь... такая вот рухнама, однако...
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§ maxsaf
Re: Сагинтаев – акимам: Рост цен на продукты питания не...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он отметил, что акиматы создали комиссии для оперативного реагирования на рост цен, однако они бездействуют. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33312

А за зарплатой то хоть вовремя ходят? :lol:
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§ dispetcher231
Re: Сагинтаев – акимам: Рост цен на продукты питания не...
dispetcher231


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Сообщений: 15
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 25.12.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин полностью с тобой согласен. Государство никак не поймет никто в убыток себе работать не будет, надо создавать условия и цены сами упадут без контроля и приказа. Опять показуха заботы о народе
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