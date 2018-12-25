yudjin Re: Сагинтаев – акимам: Рост цен на продукты питания не... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5664

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:41 одно бла-бла... когда в стране растащили всё и вся, когда государство открестилось практически от всех сфер жизни людей, когда в стране кто как хочет, тот так и , извините, др...ит, когда коррупцией пронизано от детсадов до министерств, народ самовыживает, то о каких поручениях, о каком контроле может идти речь... такая вот рухнама, однако...