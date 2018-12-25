По словам премьер-министра, цены подскочили практически на все продукты питания. Глава Миннацэкономики утверждает, что подорожали только сахар и капуста, передает Informburo.kz

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Во всех регионах повысились цены на капусту и сахар более, чем на 15%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Он отметил, что акиматы создали комиссии для оперативного реагирования на рост цен, однако они бездействуют.

"По сахару превышение отмечено в 10 регионах. В восьми регионах проведены комиссии, в двух не проведены. По капусте превышение порогового значения отмечается в 11 регионах. Из них лишь в трёх провели комиссию. Если по сахару имеются объективные причины – цены на него растут под влиянием общемировых тенденций на рынке сахара, то по капусте ситуация выглядит иначе. Причины, которые озвучивают акиматы по капусте, в большей степени вытекают из их слабой координации", – сказал Тимур Сулейменов.

Ни в одном регионе акиматы не установили пороговое значение цен на начало 2019 года. Из-за этого местные исполнительные органы не смогут своевременно реагировать на рост цен в новом году. Министр попросил акимов установить пороговые цены и поговорить с продавцами.

Ситуация возмутила премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Он отметил рост цен не только на капусту и сахар.

"Мы в течение последнего месяца обсуждаем этот вопрос активно. По сахару есть объективные причины. Рост цен на остальные продукты не обоснован. Вы сами говорили, что у вас в стабфондах есть достаточно продуктов. И почему рост идёт? Нет контроля с вашей стороны! Сейчас на огурцы, помидоры, на всё цены уже подскочили. Никто на это не обращает внимания. Пожалуйста, возьмите на контроль", – сказал глава кабмина.

Он напомнил о поручении Президента по снижению цен на социально значимые товары.

"С 1 января 2019 года все поставщики услуг должны чётко следовать утверждённым пониженным тарифам. При этом их образование должно быть максимально прозрачным и понятным населению. Если вы тарифы собираетесь поднимать, то выходите к людям и объясняйте, почему вы поднимаете, пусть люди поймут. Нужно это проводить максимально прозрачно, публично. Это задание главы государства", – подытожил Бакытжан Сагинтаев.