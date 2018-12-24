drakon Re: Налог для самозанятых вводится с января 2019 года #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15409

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Ну наконец - то. С безработных -

начали налог - тянуть...

А ещё можно с Покойников - брать.

Они же пользуются - гробами, цветами,

поминки им родственники - устраивают...