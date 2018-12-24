Налог для самозанятых вводится с января 2019 года

При помощи платежа предусматривается формализация деятельности 500 тысяч человек из числа неформально занятых, передает Zakon.kz.

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Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения", которым с 1 января нового года вводится Единый совокупный платеж для самозанятых.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, этот законопроект разработан по поручению Главы государства в целях формализации деятельности и обеспечения участия самостоятельно занятого населения в системах социального обеспечения. Предусматривается внесение изменений и дополнений в 3 кодекса и 19 законов.

"Основной новеллой законопроекта является введение с 1 января 2019 года нового правового режима Единого совокупного платежа (ЕСП), предусматривающего упрощенный порядок регистрации в налоговых органах деятельность неформально занятых", - сообщила она.

По ее данным, в экономике республики из общей численности занятых 16% являлись неформально занятыми, из них наемные работники, которые работают без оформления трудовых договоров, составляют порядка 800 тысяч человек и самостоятельно занятые - 588 тысяч человек.

"Как показывает текущая ситуация, неформальной занятости способствуют такие факторы как сложная процедура регистрации и снятия с учета в налоговых органах, наличие многочисленных платежных систем и сложность определения налогового режима. Для упрощения регистрации деятельности неформально занятых предлагается введение Единого совокупного платежа", - уточнила глава ведомства.

По задумке разработчиков, уплата ЕСП позволит не только зарегистрировать неформальную деятельность, но также участвовать в системе обязательного медицинского и социального страхования, пенсионного обеспечения.

ЕСП заменит 4 обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж. Для плательщиков ЕСП установлены минимальные ставки по подоходному налогу и социальным платежам, в размере 1 МРП (2 525 тенге) для городов республиканского значения, столицы и областного значения и вдвое ниже на уровне половины МРП (1 263 тенге) для жителей других населенных пунктов. ЕСП будет распространяться на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения дохода, при соблюдении ряда условий. Для остальных категорий граждан сохраняется действующий порядок уплаты налогов и социальных платежей.

Глава Минтруда заявила, что в результате введения ЕСП предусматривается формализация деятельности 500 тысяч человек из числа неформально занятых, а также ожидается переток 65,4 тысяч плательщиков из действующих налоговых режимов на основе патента и упрощенной декларации.

"В целом, введение ЕСП для неформально занятых позволит: участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам, неограниченным по сумме и видам, с правом выбора медицинского учреждения; участвовать в накопительной пенсионной системе и получение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе; получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком до 1 года", - перечислила Абылкасымова.

Второй блок поправок направлен на устранение различного толкования терминов "самостоятельно занятое лицо". Третий блок - на устранение расхождений в категориях плательщиков социальных платежей. Четвертый блок - в реализацию поручения Главы государства по повышению размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 42 тысяч тенге. Пятый блок - на внесение поправок в Налоговый кодекс, касающихся предоставления налоговых преференций для участников международного технологического парка "Астана Хаб".