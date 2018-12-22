drakon Моя Деревенька и её окрестности. #14522





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15400

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:39 Цитата: alex_60:

еще затариваются.

Да, Алекс, пришлось сегодня - задержаться.



В одном из магазинов на выходе - давали -

Ореховые, то ли чипсы,на пачке написано-

флипсы. Так мы с Барбарой, 5 раз - заходили

и - выходили из магазина. Пока не решили -

хватит уже нам...