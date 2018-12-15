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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Гюльчатай открыла личико		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Гюльчатай открыла личико
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34514
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И звезды не сорвались с орбит оттого, что в аттестационную комиссию департамента полиции был приглашен представитель общественности. Это генерал Аймагамбетов отреагировал на реплику из зала о закрытости ведомства.
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§ Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Гюльчатай открыла личико
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ванильная статья Денисова о власти? Не верится даже.
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§ Kairat stayer
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Гюльчатай открыла личико
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 500
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А.С.Денисов: Исходя из увиденного и услышанного, прихожу к выводу: недостаток информации порождает слухи, бороться с которыми можно только открытостью и прозрачностью в работе.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33225?1544865356

Получается действительно всё честно и прозрачно организовано. Производится тщательный отбор кандидатов, предварительно осуществляется проверка здоровья и психологического состояния, всякие тесты сдают, проверка на полиграфе и окончательное решения принимают люди входящие в состав комиссии.
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Гюльчатай открыла личико
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо было и других проверить на 10 подтягиваний.
или хотя бы на сто приседаний.
и посмотреть на результаты.
а так все на словах .
а это же отбор в силовые органы.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2018 - 16:01]
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§ alex_60
Аркадий ДЕНИСОВ: Гюльчатай открыла личико
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2086
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.12.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нурлыкун и здесь у некоторых. в постах. по этой теме.
насколько же такие далеки от реальности в жизни.
как они живут витая в облаках. жалко таких.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2018 - 16:04]
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