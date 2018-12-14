bgb Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4179

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:45 Цитата: таноми52:

Ни того, ни другого не было. Была месть. Вот только, может, никак по-другому избавиться не мог от такого сынка



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790194&topic_id=36357&forumid=1#790194 Ни того, ни другого не было. Была месть. Вот только, может, никак по-другому избавиться не мог от такого сынкаИсточник:

ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк.

если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут.

вывод: оправдать!