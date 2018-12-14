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§ NG.kz
Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34512
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии следствия, сын подсудимого, Константин Рябченко, в последнее время стал злоупотреблять спиртными напитками, из-за чего в семье часто происходили конфликты. Сын частенько поднимал руку на отца и требовал у него денег.
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§ bgb
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.12.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря так сурово! квалифицировать как самооборону... в состоянии аффекта!
ведь сын не был нормальным членом общества...
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§ таноми52
Re: Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в...
таноми52


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Сообщений: 397
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
квалифицировать как самооборону... в состоянии аффекта!

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33234#790194



Ни того, ни другого не было. Была месть. Вот только, может, никак по-другому избавиться не мог от такого сынка
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§ bgb
Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4179
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 15.12.18 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ни того, ни другого не было. Была месть. Вот только, может, никак по-другому избавиться не мог от такого сынка

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=790194&topic_id=36357&forumid=1#790194

ответственность за месть никак не предусмотрена ук рк.
если великовозрастный сынок начинает бить родителя и отбирать пенсию, то считаю, что надо предусмотреть ликвидацию подобных индивидуумов, ибо пользы обществу такие в настоящих условиях принести не могут.
вывод: оправдать!
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§ Sniper
Обвиняемому в убийстве сына мужчине вынесли приговор в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1132
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 15.12.18 - 02:20
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