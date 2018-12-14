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≡ "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя Анастасия Бабич		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя Анастасия Бабич
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34511
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционный конкурс «Мисс Костанай 2018» прошел в Костанайском областном казахском театре драмы 13 декабря. Жюри оценивали выступления двадцати участниц, каждая из которых была несомненной красавицей.
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§ Горожанин_kst
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1322
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне одному показалось, что платья стилизованные под флаг страны не совсем хорошая идея?
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§ Гога
"Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя Анастасия Бабич
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.12.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На открытие наши девушки вышли в платьях с символикой казахстанского флага. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33228
- Сразу об этом сказано , так что казаться не должно .
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§ Сергей_я
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2647
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.12.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Мне одному показалось, что платья стилизованные под флаг страны не совсем хорошая идея?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33228

вообще ни разу не хорошая идея. Почему тогда трусы не сделать или носки тогда уже? Завернутся в госсимвол страны это как-то совсем ни в какие ворота не лезет.
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§ юля елиссева
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1173
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.12.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему не было дефиле в бикини?
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§ Khalisi
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 14.12.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, и чем головы забивают девушкам. Тем что стандартизация внешности - это хорошо?
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§ КГСПС
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

РЖ в действии.
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§ Гога
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.12.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Там наоборот это считается патриотично !
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§ таноми52
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
таноми52


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Сообщений: 396
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.12.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороши молодостью и макияжем. В городе сотни таких, и даже гораздо интереснее, но не уверены в себе, закомплексованы.
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§ Алиса
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4426
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 14.12.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
платья стилизованные под флаг страны

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33228?1544790314

а юбки - чуть ниже. Господи!!!! Уродство полное. Чье-то ж творение "одноразовое" продвинули... еще и заплатили за это.... :-x :-x
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§ bgb
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4178
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.12.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
национальные костюмы на спор пошили?
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§ Сыкымы
Re: "Мисс Костанай-2018" стала семнадцатилетняя...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 14.12.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хороши молодостью и макияжем

Что хорошего в таком макияже? Лица неживые, как у манекенов. Килограммы туши и тоника. Так что - только молодость в плюс.
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