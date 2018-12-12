Цитата: Sniper:

А вот мне давно ...... эта тема выезда на пмж

Ну тогда тема про заводы Вам в самый раз.

Цитата: Sniper:

Спрашивается, зачем вообще приезжали?

Это вопрос кому? Лично я родился в КЗ, как и многие другие.

Цитата: Sniper:

Арифметику не изучали?

А я не про "количество" работников говорил, а про "качество". Тут уже Ваша арифметика явно показывает жирный минус.