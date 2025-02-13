Re: Жительница Костаная оспаривает штраф за скорость:...

Отправлено: - 23:19

Ну к этой организации у населения давно доверия нет. Ответ лежит на просторах интернета тик тока ютуба. Её просто ненавидят. Там бардак взятки обман. Но генералам имидж не почём бабло всё! Деньги текут в бюджет а каким способом особо никто не разбирается. Всегда виноват один человек, но никак ни система. попираются права человека, и вообще любые права, заплатил всё ок! Это что такое светлое будущее нам в 1991 году пророчили? при СССР о таком даже у лптэшника в кошмарном сне не придвидилось! А сегодня обычный рядовой случай. Надо на общественный транспорт пересаживаться. Деньги только в трехлитровой банке держать иначе их любым способом с тубя сдерут мошенники и опять ты будешь виноват сам! Примеров море, разбираться особо никто не имеет желания, и самое главное образования. Хорошее государство...