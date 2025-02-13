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≡ Жительница Костаная оспаривает штраф за скорость: видеорегистратор против "Автоурагана"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51140
Жительница Костаная оспаривает штраф за скорость: видеорегистратор против "Автоурагана"
Отправлено: 13.02.25 - 14:19
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Жительница Костаная не согласна со штрафом за превышение скорости, который получила в январе 2025 года. Нарушение зафиксировал комплекс "Автоураган". Женщина уверена, что нарушения с ее стороны не было.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
688
Re: Жительница Костаная оспаривает штраф за скорость:...
Отправлено: 13.02.25 - 14:19
#1
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Каждый адекватный человек обязан отстаивать свои права и при этом выполнять обязанности, установленные законами страны, где проживаешь! Надо учиться всегда и всему до прихода слабоумия (Альцгеймера).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7577
Re: Жительница Костаная оспаривает штраф за скорость:...
Отправлено: 13.02.25 - 15:25
#2
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Цитата:
абике:
Надо учиться всегда и всему до прихода слабоумия (Альцгеймера)


Копируете тов. Воронина ?

Цитата:///В таких случаях мы отменяем штрафы",//

Неужели САМИ и не надо ПРИХОДИТЬ самим ???

Цитата://данные сертифицированного комплекса "Автоураган"//

Надо было взять справку, когда в последний раз была ПОВЕРКА прибора "Автоураган" сертифицированным органом и имеющим лицензию на проведение подобных услуг ?

Цитата://Ветеран ГАИ Юрий Панасенко//

Пусть НЕ СВИСТИТ: - автомобиль СЕРТИФИЦИРОВАН полностью ( иначе не разрешили бы запуск производства и эксплуатацию данной модели и марки) и значит ВСЕ узлы и механизмы и в том числе электронная часть тоже.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
206
Re: Жительница Костаная оспаривает штраф за скорость:...
Отправлено: 13.02.25 - 23:19
#3
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Ну к этой организации у населения давно доверия нет. Ответ лежит на просторах интернета тик тока ютуба. Её просто ненавидят. Там бардак взятки обман. Но генералам имидж не почём бабло всё! Деньги текут в бюджет а каким способом особо никто не разбирается. Всегда виноват один человек, но никак ни система. попираются права человека, и вообще любые права, заплатил всё ок! Это что такое светлое будущее нам в 1991 году пророчили? при СССР о таком даже у лптэшника в кошмарном сне не придвидилось! А сегодня обычный рядовой случай. Надо на общественный транспорт пересаживаться. Деньги только в трехлитровой банке держать иначе их любым способом с тубя сдерут мошенники и опять ты будешь виноват сам! Примеров море, разбираться особо никто не имеет желания, и самое главное образования. Хорошее государство...
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