Жительница Костаная не согласна со штрафом за превышение скорости, который получила в январе 2025 года. Нарушение зафиксировал комплекс "Автоураган". Женщина уверена, что нарушения с ее стороны не было, сообщает Zakon.kz.

Уведомление о штрафе жительница Костаная получила 27 января 2025 года. По данным аппаратно-программного комплекса "Автоураган", она превысила скорость движения. В черте города, по данным системы, она ехала слишком быстро – 76 км/ч. Но встроенный в автомобиль видеорегистратор, который пишет картинку, фиксирует точное время и скорость движения, показал совсем другие данные. Машина на участке, где установлены камеры, двигалась со скоростью 55-57 км/ч.

"С этим штрафом я не согласна. Поехала в полицию, написала заявление и приложила скрины с видеорегистратора. Мне сказали, что ответа надо ждать до двух недель. В итоге пришел отказ в отмене штрафа. Для меня это удивительно, потому что "Автоураган" производит только фотофиксацию, а у меня в автомобиле видеорегистратор пишет видео с указанием скорости движения в каждую секунду времени", – поделилась автолюбительница.

В Департаменте полиции Костанайской области на запрос корреспондента Zakon.kz ответили, что по данному факту провели проверку. Также запросили у обслуживающей компании информацию о том, корректно ли работала камера в тот момент, когда зафиксировала нарушение со стороны Ксении Лаптевой. Пришел ответ: сбоев в тот день в работе оборудования не было. Это и стало причиной отказа.

"Действительно, в работе камер автофиксации нарушений ПДД встречается брак. Зачастую это происходит из-за грязных госномеров. Иногда автоматическая система неверно считывает регион или буквенную часть номера. Были случаи, когда система неверно определяла тип автомобиля. Например, легковую машину принимала за грузовое авто, а у них разный скоростной режим движения. Бывают сбои и в работе самих камер. В таких случаях мы отменяем штрафы", – рассказал начальник отдела административной практики Департамента полиции Костанайской области, майор полиции Кайрат Кеншимбаев.

В случае с Ксенией Лаптевой получилось так, что данные системы "Автоураган" оказались против данных ее же видеорегистратора. В полиции отметили, что само оборудование гражданки не предназначено для замеров скорости движения. Потому и взяли за основу данные сертифицированного комплекса "Автоураган".

Этот случай далеко не единичный. Короткий опрос среди автолюбителей показал, что несогласных с выставляемыми штрафами за превышение скорости довольно много. Однако многие автолюбители не имеют таких продвинутых видеорегистраторов или не верят, что штраф можно отменить, если получил "письмо счастья". Потому многие предпочитают платить с 50% скидкой и ехать дальше.

С начала 2025 года в Костанайской области, по данным Департамента полиции, комплексы автофиксации выявили почти 6 тыс. нарушений скоростного режима. Автолюбители подали 140 обращений на отмену штрафов. 50 из них удовлетворили.

В пресс-службе Костанайского областного суда добавили, что за весь 2024 год было окончено шесть дел по обжалованию действий полиции в части выставления штрафов за нарушение скоростного режима. В пяти случаях водители проиграли.

Эксперты в области дорожного движения и ПДД отмечают, что бороться с системой, действительно, очень сложно. Но возможно. Ветеран ГАИ Юрий Панасенко отметил, что Ксения Лаптева может запросить у производителя автомобиля документы о сертификации встроенного видеорегистратора. Сегодня во многих новых автомобилях "вшиты" функции не только видеофиксации, но и GPS. А это, по словам специалистов, уже объективное средство контроля, а не просто запись картинки.

Сертификация видеорегистраторов могла бы упростить процесс разрешения подобных споров. Однако в Костанайской области не удалось найти компании, которые бы оказывали такие услуги. Продавцы оборудования отметили, что таких запросов от автолюбителей пока не получали.