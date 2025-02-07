Отправлено: - 15:32

Просим приложить характеристику от сожительницы Дениса Мартина, с которой он проживат с 2021 года. У них воспитывается двое детей, дети очень любят отца.



характеристику от соседки Мартина, которая указывает, что он проживает с семьей, каких-либо скандалов, ссор не имеется



Также просим приобщить нотариально заверенные гарантийные обязательства от папы и мамы Мартина Дениса о том, что на их счетах есть у каждого по 15 млн тенге.



Цитата:от сожительницы с двумя детьми, но не жены? как будто это больше с негативной стороны показывает подсудимогоЦитата:с семьей как видим он не проживает с 2021 года раз алементы выплачиваета живет с сожительницейЦитата:да тут уже всех проверять надоесли попался на даче взятки причем так по тупому