НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге от председателя районного маслихата начали изучать в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51095
Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге от председателя районного маслихата начали изучать в суде Костаная
Отправлено: 07.02.25 - 12:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде подсудимые первым делом запретили журналистам публиковать свои изображения. А после адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представляющий интересы Дениса Мартина, заявил несколько ходатайств. В основном это просьба приобщить к делу множество положительных характеристик.
Читать новость

E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
98
Re: Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге...
Отправлено: 07.02.25 - 12:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин Беккалиев точно лет пять лишние на свободе ходит.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7511
Re: Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге...
Отправлено: 07.02.25 - 14:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:/подсудимые первым делом запретили журналистам публиковать свои изображения//

Как позировать возле флага с депутатским удостоверением и значком - так это можно фотографировать, а как во время суда - так ЗАПРЕТ.


И зачем их сажать: - кормить, поить, мед.обслуживание и прочие ЗАТРАТЫ причём за БЮДЖЕТНЫЕ деньги которых и так НЕ ХВАТАЕТ- и в это же когда Токаев призывает воздержаться от ЛИШНИХ трат.
Надо быть ПРАГМАТИЧНЫМ: - зачем сажать и нести ТРАТЫ на их содержание- лучше дать УСЛОВНЫЙ срок, выгнать с депутатов и назначить штраф (они же любят ШТРАФОВАТЬ) в 100-кратному размеру взятки- это и НАКАЗАЛИ и ДОХОД в казну 200 000 000 тенге.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
414
Re: Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге...
Отправлено: 07.02.25 - 15:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф, большой штраф, обеим, а эти филькины грамоты, награды и прочие характэристыки пусть оставят детям, внукам, ну ещё можно на стене в актовом зале села ает повесить, пусть любуются и помнят, помнят что были такие хлопцы
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
414
Re: Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге...
Отправлено: 07.02.25 - 15:20
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикор вообще мало "даёт стране угля", можно больше, гораздо больше выявлять таких дельцов, "певцов в защиту акимов", и штрафовать, только штрафы, может и НДС не придётся повышать
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7511
Re: Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге...
Отправлено: 07.02.25 - 15:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
мало "даёт стране угля"


Наверное Токаев их защищает: - он же сказал:"..если нет, ЗЛОГО умысла...", а какой злой умысл в том что нарушили какое нибудь бюджетное правило в частном детском саду- детишки то ЦЕЛЫ и ЗДОРОВЫ.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17566
Re: Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге...
Отправлено: 07.02.25 - 15:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просим приложить характеристику от сожительницы Дениса Мартина, с которой он проживат с 2021 года. У них воспитывается двое детей, дети очень любят отца.


от сожительницы с двумя детьми, но не жены? как будто это больше с негативной стороны показывает подсудимого

Цитата:
характеристику от соседки Мартина, которая указывает, что он проживает с семьей, каких-либо скандалов, ссор не имеется


с семьей как видим он не проживает с 2021 года раз алементы выплачивает
а живет с сожительницей

Цитата:
Также просим приобщить нотариально заверенные гарантийные обязательства от папы и мамы Мартина Дениса о том, что на их счетах есть у каждого по 15 млн тенге.


да тут уже всех проверять надо
если попался на даче взятки причем так по тупому
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS