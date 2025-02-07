Дело председателя Дениса МАРТИНА и депутата Ербола БЕККАЛИЕВА из маслихата района Беимбета Майлина начали рассматривать сегодня, 7 февраля, в суде №2 Костаная. Как ранее сообщали в антикоррупционной службе, председателя обвиняют в даче взятки в размере 2 млн тенге сотрудникам департамента внутреннего госуаудита за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям в афилированной с ним фирмой. Деньги он передавал через депутата.

Денис Мартин и Ербол Беккалиев / Фото с сайта gov.kz

Судебное разбирательство рассматривается в сокращенном порядке. В суде подсудимые первым делом запретили журналистам публиковать свои изображения. А после адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представляющий интересы Дениса Мартина, заявил несколько ходатайств. В основном это просьба приобщить к делу множество положительных характеристик.

Олег Захватаев заявил множество ходатайств / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Просим приобщить характеристику, полностью положительную, выданную аппаратом акима сельского округа Айет, - зачитал Захватаев. - Просим приложить характеристику от сожительницы Дениса Мартина, с которой он проживат с 2021 года. У них воспитывается двое детей, дети очень любят отца. Также характеристика от руководителя ясли-сада, где Мартин положительно характеризуется во время работы с 2000 по 2023 год. Также просим приобщить характеристику от участкового, согласно которой Мартин зарекомендовал себя с положительной стороны, приводов не имеет. также мы просим приобщить справку от частного сдебного исполнителя о том, что Мартин исправно оплачивает алименты на детей от прежней супруги, задолженностей не имеет. Также просим приобщить характеристику от соседки Мартина, которая указывает, что он проживает с семьей, каких-либо скандалов, ссор не имеется. А также характеристика от бывшего работника, которая характеризует Мартина положительно. Также просим приобщить нотариально заверенные гарантийные обязательства от папы и мамы Мартина Дениса о том, что на их счетах есть у каждого по 15 млн тенге. Они готовы в случае осуждения и назначения штрафа, как вида основного наказания, оплатить данную сумму.

У Беккалиева также имеется 5-летняя дочь. Поддержать его в суд пришли мама и супруга. Также пришла гражданская жена Дениса Мартина.

Олег Захватаев заявил о готовности заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины с видом наказания, не связанным с лишением свободы. Прокурор попросил время на ознакомление с текстом соглашения. Следующее заседание назначили на 14 февраля.