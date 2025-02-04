Досудебное расследование в отношении председателя и депутата маслихата района Беимбета Майлина завершила антикоррупционная служба Костанайской области. Председателя обвиняют в даче взятки в размере 2 млн тенге сотрудникам департамента внутреннего госуаудита за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям. Деньги он передавал через депутата.

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Нарушения, как сообщает антикор, были выявлены во время проверки аффилированной с председателем фирмы. Та не выполнила ус ловия договора по госзакупкам с местными государственными учреждениями.

- 23 января надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду, - сообщает пресс-служба антикоррупционной службы. - Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно данным сайта маслихата района Беимбета Майлина, председателем с марта 2023 года является Денис Мартин. До этого 11 лет работал в ИП «Мартин Д. А.».