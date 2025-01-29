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Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51026
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 29.01.25 - 19:16
Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своём депутатском запросе потребовал отменить штраф за прогрев машины более 5 минут. Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов".
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Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:03
Цитата:
Согласен и ещё проверить оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали, сегодня ночевал в городе, как то без форточек обошлось
maxsaf:
КТЭК надо проверить,
КТЭК надо проверить,
Согласен и ещё проверить оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали, сегодня ночевал в городе, как то без форточек обошлось
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:06
Цитата:
Знаете это действительно громко, зато под шумок, сколько можно законов других содрать с человека, например про НДС
ACROS:
Название какое ГРОМКОЕ
Название какое ГРОМКОЕ
Знаете это действительно громко, зато под шумок, сколько можно законов других содрать с человека, например про НДС
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:11
Цитата:
Их в первую очередь. И сертификацию обязательную. В первую очередь ради детей, жалко малышей, которые падают, невозможно новости без слез читать.
saba:
оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали
оконных дел мастеров, я их не просил они форточки в окна сделали
Их в первую очередь. И сертификацию обязательную. В первую очередь ради детей, жалко малышей, которые падают, невозможно новости без слез читать.
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:23
Цитата:
Нет, я хочу летать на частном самолёте
Карачун:
ты хочешь ездить на автомобиле?
ты хочешь ездить на автомобиле?
Нет, я хочу летать на частном самолёте
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:25
Цитата:
Открою вам секрет: для этого придумали такую штуку, водительские права называется. Есть - садишься за руль, нету - не садишься.
Карачун:
Во всяком случае это будет хоть какой-то триггер означающий что тебя вообще можно пускать за руль.
Во всяком случае это будет хоть какой-то триггер означающий что тебя вообще можно пускать за руль.
Открою вам секрет: для этого придумали такую штуку, водительские права называется. Есть - садишься за руль, нету - не садишься.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1291
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:38
Цитата:
Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.
maxsaf:
Открою вам секрет
Открою вам секрет
Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 08:50
Цитата:
Тем не менее, выдача водительских удостоверений практикуется во всем мире. Вы конечно можете предложить свои идеи в довесок, но я сомневаюсь, что вам вообще кто-то кроме меня ответит
Карачун:
Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.
Экзамен на получение водительского удостоверения даже клинического идиота выявить не сможет, не говоря уже об уровне чувства ответственности у экзаменуемого.
Тем не менее, выдача водительских удостоверений практикуется во всем мире. Вы конечно можете предложить свои идеи в довесок, но я сомневаюсь, что вам вообще кто-то кроме меня ответит
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 1004
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 30.01.25 - 09:30
Запрещена стоянка механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям (подпункт 5 пункта 88 ПДД)
Если прям под окнами заведенный автомобиль стоит, то да может доставить неудобство каким нибудь жителям, а на стоянке, парковке и т.д. какие могут создаваться неудобства?
Если прям под окнами заведенный автомобиль стоит, то да может доставить неудобство каким нибудь жителям, а на стоянке, парковке и т.д. какие могут создаваться неудобства?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 1004
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 09:41
стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства
поэтому заранее в багажник грузим что-нибудь.
Далее действуем так - Если нужно прогреть авто, вышли, завели, греем машину 4 минуты 59 секунд, а потом при заведенном двигателе начинаем выгружать то, что было в багажнике, потом загружать и так далее, скорость погрузки и выгрузки нигде не регламентировано вроде, поэтому можно делать это не спеша
[Исправлено: dandiv, 30.01.2025 - 10:43]
поэтому заранее в багажник грузим что-нибудь.
Далее действуем так - Если нужно прогреть авто, вышли, завели, греем машину 4 минуты 59 секунд, а потом при заведенном двигателе начинаем выгружать то, что было в багажнике, потом загружать и так далее, скорость погрузки и выгрузки нигде не регламентировано вроде, поэтому можно делать это не спеша
[Исправлено: dandiv, 30.01.2025 - 10:43]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1291
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 09:44
Цитата:
Вот такие. Осуществлять стоянку с работающим двигателем без опасений быть оштрафованным, в соответствии с текстом, теперь можно только за знаком "конец населенного пункта". У составителей текста этого пункта правил тоже наверное водительское удостоверение имеется.
dandiv:
на стоянке, парковке и т.д. какие могут создаваться неудобства?
на стоянке, парковке и т.д. какие могут создаваться неудобства?
Вот такие. Осуществлять стоянку с работающим двигателем без опасений быть оштрафованным, в соответствии с текстом, теперь можно только за знаком "конец населенного пункта". У составителей текста этого пункта правил тоже наверное водительское удостоверение имеется.
Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины более 5 минут
Отправлено: 30.01.25 - 10:03
Вообще ничего и ничто этот вопрос не стоит! Это как этично или нет, справить нужду за кустиком! Хочешь справь, получи штраф, не хочешь, навали в штаны, твой выбор, всё демократично
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7413
Re: Мажилисмены потребовали отменить штраф за прогрев машины...
Отправлено: 30.01.25 - 10:56
Цитата:
Что то я слышал про "ИДИОТЕН-ТЕСТ" в Германии- это не оттуда?
dandiv:
начинаем выгружать т
начинаем выгружать т
Что то я слышал про "ИДИОТЕН-ТЕСТ" в Германии- это не оттуда?
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