Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своём депутатском запросе потребовал отменить штраф за прогрев машины более 5 минут. Он считает, что власти сначала должны навести порядок на заводах, "выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов", передает Informburo.kz.

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"Если кто-то считает, что заведённый автомобиль наносит вред экологии, то пусть сначала наведёт порядок на заводах, выбрасывающих в воздух тонны вредных отходов, и на предприятиях, из-за которых с неба падает чёрный снег", – сказал народный избранник.

Также в своём запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра депутат попросил пересмотреть законопроект, регулирующий деятельность такси и общественного транспорта. Он предусматривает передачу части государственных полномочий в сфере пассажирских перевозок организациям саморегулирования. Сарсенгалиев отметил, что документ наделяет эти компании полномочиями устанавливать тарифы и регулировать цены.

"Очевидно, что такие организации не будут щадить граждан. Передача целой отрасли частным структурам – это искусственное создание монополии. Наше правительство здесь не является новатором. Например, в американском штате Калифорния такси передали в ведение саморегулируемых организаций. Последствия оказались тяжёлыми – организация, получившая контроль над отраслью, зарегистрировала только "свои" таксомоторные компании, запретив остальным заниматься перевозками. Из-за смягчения требований к безопасности такси начали работать без выходных. В результате количество ДТП с их участием увеличилось на 15%", – привёл пример депутат.