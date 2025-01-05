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≡ На пассажирских маршрутах в Костанае в наступившем году станет больше автобусов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50864
На пассажирских маршрутах в Костанае в наступившем году станет больше автобусов
Отправлено: 05.01.25 - 15:52
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Власти рассчитывают, что новый транспорт появится у перевозчиков до конца января. Как и прежде, техника приобретена в лизинг. О состоянии парка городских автобусов аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал в конце декабря 2024 года.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
423
Re: На пассажирских маршрутах в Костанае в наступившем году...
Отправлено: 05.01.25 - 15:52
#1
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Какой контраст с тем что происходит в Рудном. Расстояние в 42 киллометра, а пропасть в 30 лет в технологическом развитии.
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