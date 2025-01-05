Власти рассчитывают, что новый транспорт появится у перевозчиков до конца января. Как и прежде, техника приобретена в лизинг. О состоянии парка городских автобусов аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал в конце декабря 2024 года.

Фото Ксении РЕБИК

По его словам, с 2021 года произошло существенное обновление городского пассажирского транспорта. Сейчас на линии ежедневно работают 193 автобуса, из которых 50 прошли в 2023 году капитальный ремонт, а 111 — моложе 7 лет, то есть приобретены в последние несколько лет.

- Мы ежегодно увеличиваем субсидирование, поэтому перевозчики имеют возможность обновлять и капитально ремонтировать свою технику, - сказал аким города.

Самое крупное пополнение парка произошло в 2023 году - сразу 61 автобус Yutong.

В прошлом году появилось 4 новых машины, в числе которых два 2-этажных у ТОО «Туристтранссервис».

В наступившем году пассажирские компании ИП Брунер, ПК «Альтаир», ТОО «Компания STA » ждут приобретенные в лизинг 25 автобусов Yutong. Больше всех, 15 машин, взял ИП Брунер, обслуживающий такие маршруты, как №№ 3, 25, 13, 2, 7.