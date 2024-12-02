Отправлено: - 23:22

maxsaf:

Брехня, всех блогеров приравняли к СМИ законодательно.

maxsaf:

Я тоже не СМИ. Можешь написать любую дичь, я ее репостну, и мне ниче не будет.

Цитата:Покажи где и статьюЦитата:Тебе будет если на тебя подадут заявлениеНг выдаст полиции твои регистрационные данныеИ если деяние будет уголовное Канада обязана будет тебя выдать))Но благо ты нафиг никому не нуженНа крайняк у нас майор Каратаев где то там ещё бегает)