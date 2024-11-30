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≡ 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50619
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 30.11.24 - 17:46
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Их, и 292 рекламных пакета и стенда сотрудники Департамента по экономическим расследованиям Костанайской области на его территории 29 ноября сожгли в мусорном баке. Чтобы лучше горели подливали туда бензин.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
481
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 30.11.24 - 17:46
#1
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Сжигать нужно не дедовским способом, а приобрести специальную печь, в которой сгорает все до золы, чтобы у обывателя и у правонарушителя не было сомнений, что вейпы сотрудники присваивают себе, как присваивают сотрудники, борющиеся с наркотиками! Одного же полицейского осудили за распространение наркотиков, которые были у него!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6842
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 30.11.24 - 18:15
#2
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Цитата:
абике:
а приобрести специальную печь, в которой сгорает все до золы,


Есть же специальная печь в районе ТОО "Промбаза-7" в сторону Федоровки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25330
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 30.11.24 - 20:58
#3
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Пробная партия литиевых батарей в количестве семи с половиной тысяч утилизирована самым опасным и неправильным способом - сожжена. И никто даже не вякнул. Отработанные батареи с электромобилей можно смело везти в Казахстан и тупо сжигать. Профит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.12.2024 - 03:20]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3725
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 30.11.24 - 21:29
#4
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Цитата:
maxsaf:
сожжена.

так а как иначе? том только отстрел или сжение. :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1727
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 00:48
#5
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......куда экологи смотрят ? или в Казахтане все горцы вечные ?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1727
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 00:51
#6
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.....здесь блин боися тандыр разжечь дымить будет соседи позвонят менты приедут,а эти голимую химию жгут.......
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1727
Re: 7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае....
Отправлено: 01.12.24 - 00:52
#7
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Цитата:
Эл-починно:
так а как иначе? том только отстрел или сжение.


....всё что не переименуем разрушим,раздолбаем или сожгём...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25330
7498 вейпов уничтожили сотрудники областного ДЭР в Костанае. Почему?
Отправлено: 01.12.24 - 02:24
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.куда экологи смотрят ? или в Казахтане все горцы вечные ?

Маск сказал, его даже заставили наушники на тюленей одевать (или на морских котиков, суть не в этом) и там всякие тесты на шум проводить, боятся что ракеты шумом создадут дискомфорт живности. :lol:
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