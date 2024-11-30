Их, и 292 рекламных пакета и стенда сотрудники Департамента по экономическим расследованиям Костанайской области на его территории 29 ноября сожгли в мусорном баке.

Чтобы лучше горели подливали туда бензин.

- Запрещенную продукцию конфисковали у жителя Костаная который завозил ее из России. Вейпы реализовывались по всему Казахстану, минимальная сумма заказа - 100 тысяч тенге, - пояснил журналистам следователь следственного управления ДЭР Тамиралан БУХМЕТОВ. - Судом гражданин приговорен к наказанию в виде одного года ограничения свободы.

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Он отметил, что гражданина обвиняли по ч.1 и 2 ст. 301-1 УК РК «Продажа, ввоз и оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них». (Наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (738 000 тенге, 1 МРП в 2024 году - 3 692 тг) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой - «НГ»).

Ранее в этом году Департаментом была пресечена деятельность 4 граждан по ввозу и распространению вейпов в нашей области и Казахстане. В трех случаях они были наказаны по приговору суда, еще по одному случаю продолжается досудебное расследование. Всего с начала года в области уничтожено более 38 000 вейпов.

Напомним, что закон запрещающий продажу, реализацию и ввоз в Казахстан вейпов вступил в силу 20 июня этого года.

Фото Андрея СКИБЫ