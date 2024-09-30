Уголовное дело в отношении 22-летнего Данилы РУМЯНЦЕВА рассмотрели в суде № 2 Костаная в сокращенном порядке - за один день, 26 сентября.

Он обвинялся в том, что летом этого года завез из Челябинска 36 коробок с электронными сигаретами, а позже начал распространять вейпы в Костанае.

- На тот момент уже вступил в силу запрет о распространении вейпов, - зачитала обвинительное заключение прокурор. - Румянцев оплатил за первую партию 91 150 российских рублей и договорился о доставке с курьерами, водитель доставил ему вейпы через пропускной пост "Кайрак". За вторую партию Румянцев заплатил еще 103 500 российских рублей. Водители не знали, что находится в коробках. Далее Румянцев, используя свой телеграм-канала Мажорка.Шоп выкладывал объявления о том, что ожидается поступления такого-то числа 15, 20, 14 вкусов. Также указал ссылку на свой номер в WhatsApp.

Данила Румянцев сразу признал вину в суде, поэтому дело слушалось без опроса свидетелей.

- Я увлекался вейпами еще в 2021 году. Я знал, что в этом году вступил в закон силу о запрете вейпах, но нарушил закон, - рассказал подсудимый. - Из 36 коробок, в каждой из которых примерно по 100 вейпов, моими были только 14. Остальные я должен был передать для распространения в Актюбинской и Карагандинской областях, но не успел.

Румянцев пояснил, что всего в 36 коробках было 7398 электронных сигарет, 18 подсистем к ним, то есть систем без никотиновой смеси, и 111 картриджей - это запчасти к подсистемам.

Так как подсудимый полностью признал вину и раскаялся, приговор вынесли в тот же день.

- Признать Румянцев виновным и назначить ему 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, - зачитал приговор судья Сатыбалдя ОРАЗБАЙ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ