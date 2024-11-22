Отправлено: - 18:55

olegggon:

то нужно раскопать в чём именно она заключается.

Цитата:Нужно. Но для этого нужны...даже не специалисты, а хотя бы просто любопытные люди имеющие "зуд" добраться до сути. И объективно говоря из всех знакомых мне людей, подобного склада я знаю только от силы пару. Видимо ни в акимате ни в обслуживающей организации таковых не нашлось.