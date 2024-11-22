40 жалоб на некорректную работу светофоров зафиксировала служба iKomek на прошлой неделе. Такие данные привел аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 19 ноября. В частности, жаловались на светофоры по ул. Каирбекова, Амангельды, Баймагамбетова, Лермонтова, Маяковского, Воинов-Интернационалистов, Арыстанбекова.

Светофор возле казахско-французского центра горит сразу двумя сигналами / Фото Галины ПЕТРЕНКО

- Это старые светофоры? Не те, что в этом году установили? - спросил аким.

- Нет, не этого года,- ответил кто-то из подчиненных.

- Точно? - переспросил Жундубаев.

- Точно, точно, - ответили ему.

Марат Жундубаев отметил, что с подрядчиком, ТОО "МСервис КСТ", заключен договор на обслуживание и он обязан отреагировать на жалобы.

Один пример некорректно работающего светофора корреспондент "НГ" наблюдала лично - на переходе к Казахско-Французскому центру. Запустить его можно, только нажав на кнопку. На дисплее одновременно горят красный и зеленый цвета. Школьник, не распознав противоречивый сигнал, никак не мог решиться перейти улицу.

Фото Георгия Говорова

Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН сообщил на аппаратном совещании, что в этом году заменили последние 10 ламповых светофоров. Теперь все 152 светофорных объектов пользуются светодиодами, из них 69 считаются "умными" за счет современного програмного обеспечения.

- Произведен ремонт на 69 светофорных объектах на сумму порядка 507 млн тенге, - уточнил Бегалин. - На 42 перекрестках заменены панели, установлены таймеры обратного отсчета. На 25 перекрестках заменены контролеры. Также было установлено 2 новых светофорных объекта. В 2025 году планируется ремонт на 52 светофорных объекта на сумму 544 млн тенге.

В отделе ЖКХ рассчитывают, что к концу следующего года в Костанае будет 155 светофорных объектов, и все - подключены к единой системе контроля.

- С ламповыми светофорами мы распрощались, теперь ставим современные, в основном российского производства, - резюмировал Марат Жундубаев. - Деньги немалые заложены. Думаю, что при достаточном финансировании эту проблему можно будет решить в течение 2-3 лет. Нужен системный подход, а после их еще нужно обслуживать правильно! У нас програмным обеспечением охвачено 44% светофоров, "умных" светофоров. Но этого мало. В следующем году мы достигнем 76%. Нужно добиваться 100%.

Новые светофоры установят на выезде из Костаная в сторону Тобыла. Как сказал аким, к нему поступило множество обращений установить там эти устройства. Еще два - на въезде в микрорайон Кунай.

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