Больше 500 млн потратили на ремонт светофоров в Костанае в 2024 году. Почему горожане продолжают жаловаться на их работу?
Георгий ГОВОРОВ
40 жалоб на некорректную работу светофоров зафиксировала служба iKomek на прошлой неделе. Такие данные привел аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 19 ноября. В частности, жаловались на светофоры по ул. Каирбекова, Амангельды, Баймагамбетова, Лермонтова, Маяковского, Воинов-Интернационалистов, Арыстанбекова.
Светофор возле казахско-французского центра горит сразу двумя сигналами / Фото Галины ПЕТРЕНКО
- Это старые светофоры? Не те, что в этом году установили? - спросил аким.
- Нет, не этого года,- ответил кто-то из подчиненных.
- Точно? - переспросил Жундубаев.
- Точно, точно, - ответили ему.
Марат Жундубаев отметил, что с подрядчиком, ТОО "МСервис КСТ", заключен договор на обслуживание и он обязан отреагировать на жалобы.
Один пример некорректно работающего светофора корреспондент "НГ" наблюдала лично - на переходе к Казахско-Французскому центру. Запустить его можно, только нажав на кнопку. На дисплее одновременно горят красный и зеленый цвета. Школьник, не распознав противоречивый сигнал, никак не мог решиться перейти улицу.
Фото Георгия Говорова
Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН сообщил на аппаратном совещании, что в этом году заменили последние 10 ламповых светофоров. Теперь все 152 светофорных объектов пользуются светодиодами, из них 69 считаются "умными" за счет современного програмного обеспечения.
- Произведен ремонт на 69 светофорных объектах на сумму порядка 507 млн тенге, - уточнил Бегалин. - На 42 перекрестках заменены панели, установлены таймеры обратного отсчета. На 25 перекрестках заменены контролеры. Также было установлено 2 новых светофорных объекта. В 2025 году планируется ремонт на 52 светофорных объекта на сумму 544 млн тенге.
В отделе ЖКХ рассчитывают, что к концу следующего года в Костанае будет 155 светофорных объектов, и все - подключены к единой системе контроля.
- С ламповыми светофорами мы распрощались, теперь ставим современные, в основном российского производства, - резюмировал Марат Жундубаев. - Деньги немалые заложены. Думаю, что при достаточном финансировании эту проблему можно будет решить в течение 2-3 лет. Нужен системный подход, а после их еще нужно обслуживать правильно! У нас програмным обеспечением охвачено 44% светофоров, "умных" светофоров. Но этого мало. В следующем году мы достигнем 76%. Нужно добиваться 100%.
Новые светофоры установят на выезде из Костаная в сторону Тобыла. Как сказал аким, к нему поступило множество обращений установить там эти устройства. Еще два - на въезде в микрорайон Кунай.
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