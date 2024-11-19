В областном центре фонари освещают 381 из 423 улиц, об этом сообщили сегодня, 19 ноября, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Но и на работающие светильники периодически поступают жалобы. В этом году заменили 1288 опор и 2891 светильник. В 2025 году планируют осветить еще около 20 улиц.





- Вы знаете, что было поручение акима области, деньги выделяли из резерва правительства, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Мы их использовали, за два года поменяли больше 3 000 опор и 8 000 светильников. Конечно, был дискомфорт для жителей. На улицах Каирбекова и Маяковского все лето велись работы. Поэтому я надеюсь, что больше на центральных улицах не будет аварийных участков. Надеюсь, что работы были качественными.

По словам Жундубаева, примерно половина ламп на уличных фонарях - диммируемые, что позволяет регулировать их яркость: до 22:00 работают на 100%, после 22:00 яркость снижают до 75%, после полуночи - до 50%. С 3 часов часов ночи до 5 часов утра лампы работают на 25% от своей мощности. В ТОО «Мсервис КСТ», эта фирма занималась заменой уличных фонарей, уверяют, что такой подход позволяет «освещать территорию и экономить электроэнергию».

Аким считает правильным заменить все лампы на диммируемые. Но анализа эффективности этой технологии в акимате пока не проводили. «Нужно обязательно сделать, посчитать, что нам дала эта экономия», - сказал глава города.

- Раньше у нас был человек, мы его «звездочетом» называли, - вспомнил Жундубаев. - Он ездил по улицам и всю ночь считал, где фонари не горят. А утром передавал данные ремонтникам. Это была громоздкая работа. Сегодня мы говорим о том, что на улицах с диммированным освещением должны автоматически видеть, где что сломалось. К этому мы стремимся, для этого выделяем средства, чтобы с этой системой дружить.

Марат Жундубаев вновь потребовал убрать провода интернет-провайдеров, которые незаконно подключились к городским сетям электроснабжения. Подчеркнул, что предупреждения не сработали и наступило время жестких мер.

Прокомментировал и публикации в соцсетях «НГ», в которых читатели жаловались на плохое освещение в парке Победы. По словам подчиненных акима, на сетях в парке произошло короткое замыкание. Подрядчик обещал устранить поломку в течение суток.

Парк Победы - не единственный проблемный участок. На исполнении в ситуационном центре iKomek 33 жалобы на уличное освещение. Больше всего - из микрорайонов Юбилейный и Наурыз, а также ул. Амангельды.

- У нас, к сожалению, как сырая погода, начинает что-то коротить, - сказал аким. И обратился к подрядчику: - Понятно, что не вы все светильники монтировали. Но обслуживание на вас. Прикрываться компаниями из Кызылорды или Алматы не надо. Это ваш фронт работ.

Фото Олега ПАКА

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