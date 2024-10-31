Отправлено: - 20:42

Vit:

Я так понял не хотят ловить наркодилеров.

Цитата:Ну а оно им надо? Так для отчётности, сдадут "свою мелочь" - распространителей.И борьба "невидимого фронта" идёт и всё спокойно.А потом все "бедных девушек или парнишек" тут жалеют - подставили, же!А сроки им реальные впаивают. Вот правда почему то не находят, тех кто ввозит. А если и находят, то единицами и вес там совсем не тот, что привозится, для реализации.