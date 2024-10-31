Мероприятие состоится завтра, 1 ноября в 10.00, и пройдет одновременно в пяти городах региона.

Подобные акции ДП области проводит ежегодно/Фото из архива "НГ"

В акции могут принять участие все желающие. Организует ее департамент полиции Костанайской области при поддержке компании Allur и руководителя аппарата акима области.

Сбор по следующим адресам:

Костанай- ул. Баймагамбетова, 197, здание ДП Костанайской области;

Рудный: - ул. Горняков, 5, здание УП Рудного;

Лисаковск- Промзона, 7, здание ОП Лисаковска;

Тобыл - ул. Тәуелсіздік, 78А, здание ОП Костанайского района;

Житикара - 5в микрорайон, строение 18, здание ОП Житикары и Житикаринского района;

Для получения дополнительной информации обращайтесь к старшей оперуполномоченной УПН ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой - 8-778-225-12-13.

Проблема актуальная. 30 октября о граффити на гаражах, стенах и заборах в одном из гаражных кооперативов в Костанае "НГ" сообщил наш читатель.

В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" пояснили, что сегодня, 31 октября, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) департамента устранят эти надписи.

Фото читателя "НГ"



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