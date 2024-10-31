Рекламу наркотиков будут закрашивать завтра в пяти городах Костанайской области. Один адрес сообщил читатель "НГ"
Андрей СКИБА
Мероприятие состоится завтра, 1 ноября в 10.00, и пройдет одновременно в пяти городах региона.
Подобные акции ДП области проводит ежегодно/Фото из архива "НГ"
В акции могут принять участие все желающие. Организует ее департамент полиции Костанайской области при поддержке компании Allur и руководителя аппарата акима области.
Сбор по следующим адресам:
Костанай- ул. Баймагамбетова, 197, здание ДП Костанайской области;
Рудный: - ул. Горняков, 5, здание УП Рудного;
Лисаковск- Промзона, 7, здание ОП Лисаковска;
Тобыл - ул. Тәуелсіздік, 78А, здание ОП Костанайского района;
Житикара - 5в микрорайон, строение 18, здание ОП Житикары и Житикаринского района;
Для получения дополнительной информации обращайтесь к старшей оперуполномоченной УПН ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой - 8-778-225-12-13.
Проблема актуальная. 30 октября о граффити на гаражах, стенах и заборах в одном из гаражных кооперативов в Костанае "НГ" сообщил наш читатель.
В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" пояснили, что сегодня, 31 октября, сотрудники Управления по противодействию наркопреступности (УПН) департамента устранят эти надписи.
Фото читателя "НГ"
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