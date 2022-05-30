Сегодня, 30 мая, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области совместно с волонтерами из Костанайского высшего политехнического колледжа провели акцию «Будущее без наркотиков».

18 студентов Костанайского политехнического колледжа закрашивали рекламу наркотиков

18 студентов надели белые футболки и кепки с надписью «Нет наркотикам» и закрашивали рекламу, нарисованную цветными мелками на задней стороне жилого пятиэтажного дома 1 "А" в 8 микрорайоне.

- Костанайский высший политехнический колледж оказывает нам помощь постоянно, с начала года они уже приняли участие в более 10 акциях полиции, ребята отзывчивые, добрые и им небезразлична проблема наркомании, в акции они участвуют добровольно, - рассказала «НГ» старшая оперуполномоченная по ОВД УПН ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА. - С 26 мая по 26 июня на территории области идет месячник приуроченный к международному Дню борьбы с наркоманией - 26 июня, такие акции проходят сейчас во всем мире.

Реклама наркотиков на задней стороне 5-этажки в 8 микрорайоне Костаная

Она пояснила, что конечно иногда после закрашивания рекламы, надписи о продаже наркотиков и ссылки на Telegram-каналы, где их можно купить, опять появляются на стенах, но так как такие акции и рейды проводятся постоянно, , такие случаи бывают все реже. Кроме того, в акциях принимают участие и неравнодушных горожане, которые и сообщают полиции о появлении новой рекламы.

- По сравнению с прошлым годом количество преступлений, связанных с наркотиками, в этом году снизилось на 28%. Если за полгода в 2021 году мы закрасили около 400 таких надписей (вцелом в 2021 году закрасили более 600 надписей), то в этом, за 5 месяцев, уже более 300, - пояснила Ерадилова. - В рамках этой акции уже прошел велопробег, волонтеры также планируют раздавать букеты и брошюры жителям города, где будет рассказано о вреде наркотиков на организм человека.

Студенты закрашивали рекламу наркотиков в основном черной и зеленой краской

Она добавила, что если в 2020 и 2021 годах больше всего таких «рекламных» надписей находили в районах ДК «Строитель», Складской и КЖБИ (улицы Волынова и Ворошилова), то сейчас реклама наркотиков появляется в основном в микрорайонах: восьмом, седьмом и девятом. Интересно, что количество надписей, например, в КЖБИ в этом году снизилось. В новых микрорайонах (Юбилейный, Аэропорт) рекламы наркотиков полиция пока не наблюдала. Ерадилова пояснила, что наркооборот в том или ином районе и количество рекламных надписей никак не взаимосвязаны.

- Те, кто рисует эти надписи просто выбирает места где нет видеокамер, а они прекрасно знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность. В 2020 году в УК РК внесли новую статью 299 - «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ», которая наказывается от 3 до 6 лет лишения свободы, - поделилась Айгуль Ерадилова. - А в новых микрорайонах камеры на каждом шагу, поэтому там и нет рекламы наркотиков.

Она добавила, что из областного бюджета на профилактику наркомании в этом году выделили 18 млн 273 тыс тенге, в эту сумму входит закуп футболок, бейсболок, брошюрок, спортивного инвентаря, различные баннеры и т. д.

- Эти деньги себя оправдывают, так как есть эффективность, например перед началом фильмов в кинотеатрах мы ставим ролики чтобы люди видели к чему приводит наркомания, - рассказала Айгуль Ерадилова. - В ТРЦ «Kostanay Plaza» на LED-экранах уже третий месяц показывают 5 роликов о вреде наркомании, проводится огромная работа.

- Я очень рад, что сегодня собралось много людей, которые пришли сюда бороться с распространением наркотиков по своему желанию, - рассказал студент 1 курса Костанайского высшего политехнического колледжа Жанат УАЛИХАНОВ. - Я хочу чтобы молодежь в будущем не употребляла наркотики и сигареты и была здоровой!

Фото Андрея СКИБЫ