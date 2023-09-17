15 сентября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области совместно со студентами Костанайского социально-технического колледжа и журналистами провели акцию против рекламы наркотиков и их распространения.

Около 20 студентов закрашивали наркотики на стенах дома №3 в 7 мкрн в Костанае

Такая акция в Костанае проводится ежегодно. Как и в прошлом году, студенты, около 20 человек, были в белых кепках, масках и футболках с надписью «Нет наркотикам». С помощью баллончиков с краской они закрашивали надписи с рекламой наркотиков и ссылок на Telegram-каналы с предложениями работы по их распространению, нарисованные цветными мелками на стенах дома № 3 в 7 микрорайоне Костаная, недалеко от СШ № 10.

Старшая оперуполномоченная по ОВД УПН ДП Костанайской области Айгуль ЕРАДИЛОВА рассказала журналистам, что в 2023 году это уже девятая такая акция, за это время закрасили более 300 незаконных надписей.

- Для их закрашивания мы постоянно привлекаем волонтеров, студентов колледжей и вузов. Такие надписи распространены в Костанае повсеместно, не только в условном районе КСК (долгое время он считается самым криминальным в Костанае - «НГ»), но и по всему городу. Например, в таких благополучных микрорайонах, как 5-й, 7-й, 8-й и 9-й, - отметила Ерадилова. - В основном такие надписи рисуют на домах в спальных районах, в таких местах где не установлены видеокамеры. Они знаю, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

В течение года - до октября-ноября 2024-го - сотрудники ДП планируют установить в областном центре 1 000 камер. В тех районах, где в основном, по анализу полиции, делают «закладки»: и в старых - КЖБИ и КСК, и в новых - Аэропорт, Кунай и Юбилейный.

- В прошлом году вы проводили такую же акцию - закрашивали рекламу наркотиков на доме № 1 «А» в 8 микрорайоне. Появились ли там надписи вновь и показала ли акция свою эффективность? - спросил корреспондент «НГ».

- Неделю назад мы делали рейд в 8 микрорайоне и не видели, чтобы на стенах этого дома появились новые надписи. Но вообще, конечно же, бывают такие случаи, что мы закрашиваем надписи, а через время они появляются вновь, - ответила Айгуль Ерадилова. - Например, на доме, который мы сейчас отрабатываем, уже закрашивали, но рядом появились новые.

В акции, которая прошла в рамках госзаказа управления здравоохранения, также приняло участие ОО «Юные лидеры Костаная», которое и предоставили студентам футболки, маски и кепки.

- Синтетические наркотики имеют серьезный побочный эффект и приводят к необратимым процессам, так как они не метаболизируются в организме - не выводятся. И даже после их разового употребления человек может уже никогда не восстановить психику, - рассказала журналистам председатель ОО «Юные лидеры Костаная», психолог областного центра психического здоровья Гульсум БИСИМБАЕВА. - Сейчас в нашем центре на лечении находятся несколько десятков психически больных, которые ранее употребляли наркотики. В основном это молодые люди. Поэтому наша задача - призывать общество к ведению трезвого образа жизни, чтобы ни при каких обстоятельствах никогда не употребляли наркотики.

Полиция и волонтеры завершили работу в 7 микрорайоне, после чего на автобусе отправились в район КСК.

Здесь надписи были возле бульвара Молодежи, причем повсеместно: на стенах дома № 23 по ул. Текстильщиков, на теплотрассе, даже на стекле автобусной остановки. Волонтерам пришлось применить растворитель.

Возле бульвара Молодежи в районе КСК студенты закрашивали рекламу на стенах дома № 23 по ул. Текстильщиков...

теплотрассе...

...и оттирали с помощью растворителя на автобусной остановке

Об этих надписях полиция узнала из публикации «НГ». А нам о них сообщили подписчики.

Фото Андрея СКИБЫ