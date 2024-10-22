Дело о ночной торговле шампанским - Предприниматель заявил о провокации со стороны полицейских в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 22.10.24 - 14:25
В конце июля полицейские составили административный протокол на продажу алкоголя в магазине "Жагат". В конце сентября-начале октября суд рассматривал жалобу предпринимателя на их действия, которая с фактом продажи не согласна. Что в итоге решил суд? Читать новость
Жалобу на нарушение закона при составлении протокола об административном правонарушении и на иные действия участкового инспектора местной полицейской службы (МПС) УП Костаная Руслана Махина Цитата:
юля елиссева: Какое в итоге решение принято, тоже непонятно.
- Признать действия должностных лиц - инспектора полиции Махина и начальника отдела местной полиции Алтаева - незаконными. В остальной части жалобы - отказать, - постановил судья Серик Амиров. По поводу остальной части жалобы - ждем комментарий юрист-консультанта. Когда предоставит - добавим. Но основные требования судья удовлетворил.
Цитата://ранее им поступали неоднократные жалобы на это".//
Алкаши что ли жаловались или конкуренты? Я думаю им по барабану. Наверное инспектор что то своё хотел ЗАМУТИТЬ.
Раньше когда бухали с финполовцами, они шутили: "...никогда не желайте нам хорошего, а то будет у вас НЕХОРОШО...."
Заметил: - среди полицейских много, скажем так, не очень компетентных в своей работе, особенно в части официального делопроизводства, то есть в части бумажной составляющей своей работы. Наверное из-за этого и такие проколы:: - он что не знал что нужны ПОНЯТЫЕ;
vofkakst: А разве шампанское попадает под запрет на реализацию?
Попадает. Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе: с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня
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