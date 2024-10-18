«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными. Читать новость
К чему я: - к тому что - кто эти люди которые якобы ВЗЯЛИСЬ что то решать: - - это видно по второй фотографии- где один это-руководитель " Олжа"- который элементарно кончил все советские элеваторы в южном регионе области: 1) Жетикаринский после банкротства ТОО "Казагротрейда" взорвали 2) Денисовский после бегства "Олжи" с района попросту раскомплектовали и его ждёт судьба жетикаринского. (Казгротрейд и Олжа - рукодят и руководили одни и те же люди)
И второй человек, кажеться небезизвестный Жигули Дайрабаев уличённый вместе со своими детьми в коррупционном скандале связанным с субсидиями в сельском хозяйстве.
И эти непрофессиональные и безответственные люди РУКОВОДЯТ вкупе с НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ министром такой огромной и ответственной отраслью как сельское хозяйством и они своими действиями, вернее БЕЗДЕЙСТВИЕМ довели вопрос с реализацией зерна до сегодняшней ситуации. САМИ СЕБЯ ЗАГНАЛИ В УГОЛ. Ладно бы СЕБЯ- но сколько ТЫСЯЧ и ТЫСЯЧ фермеров за ними.
Им только - ПОЗОР. Такой большой урожай и элементарно они не могут с ним справиться. Зачем тогда ТОКАЕВ требует увеличивать урожайность и валовой сбор?? Смысл увеличивать намолоты и валовой сбор, если его чиновники не могут решать ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы его реализации ??
ACROS: Смысл увеличивать намолоты и валовой сбор, если его чиновники не могут решать ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы его реализации ??
При всём уважении к производителям,меня всё время мучает вопрос почему вы считаете ,что кто то за вас должен думать об реализации урожая который вы вырастили? Вот например кх вырастило картофель,или капусту и ни государство ни продкорпорация не закупает у него эту продукцию. Как всё это сохранить и реализовать головная боль руководителя.
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