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≡ «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50307
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
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17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина — необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42106
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 18.10.24 - 15:01
#1
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Война так война, Россия конечно нас задавит и поделом, пусть все видят, на что она способна и как обходится со своими соседями, союзниками..
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
48
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 16:02
#2
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Цитата:
111:
Война так война, Россия конечно нас задавит и поделом, пусть все видят, на что она способна и как обходится со своими соседями, союзниками..


Зачем война ?
Поедет к ним, наш уважаемый Серик Макашевич и всё порешает. Возможно даже в большую пользу для РК.
Надеюсь НГ не оставят нас без информации по этому вопросу.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
993
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 18.10.24 - 16:16
#3
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Цитата:
участвует премьер-министр РК Серик Жумангарин


Нужно исправить, он не ПМ
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
725
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 18.10.24 - 16:20
#4
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Цитата:
Yorik:
Нужно исправить, он не ПМ

Спасибо, исправили
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42106
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 16:56
#5
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Хех, начали уже


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42106
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 16:59
#6
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Наши идиоты, что имеют со страной изгоем дела, так им и надо


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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6556
«Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» - мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров о запрете Россельхознадзора
Отправлено: 18.10.24 - 18:30
#7
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Как там у Грибоедова"...а, судьи кто....".

К чему я: - к тому что - кто эти люди которые якобы ВЗЯЛИСЬ что то решать: -
- это видно по второй фотографии- где один это-руководитель " Олжа"- который элементарно кончил все советские элеваторы в южном регионе области:
1) Жетикаринский после банкротства ТОО "Казагротрейда" взорвали
2) Денисовский после бегства "Олжи" с района попросту раскомплектовали и его ждёт судьба жетикаринского. (Казгротрейд и Олжа - рукодят и руководили одни и те же люди)

И второй человек, кажеться небезизвестный Жигули Дайрабаев уличённый вместе со своими детьми в коррупционном скандале связанным с субсидиями в сельском хозяйстве.

И эти непрофессиональные и безответственные люди РУКОВОДЯТ вкупе с НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ министром такой огромной и ответственной отраслью как сельское хозяйством и они своими действиями, вернее БЕЗДЕЙСТВИЕМ довели вопрос с реализацией зерна до сегодняшней ситуации.
САМИ СЕБЯ ЗАГНАЛИ В УГОЛ.
Ладно бы СЕБЯ- но сколько ТЫСЯЧ и ТЫСЯЧ фермеров за ними.

Им только - ПОЗОР.
Такой большой урожай и элементарно они не могут с ним справиться.
Зачем тогда ТОКАЕВ требует увеличивать урожайность и валовой сбор??
Смысл увеличивать намолоты и валовой сбор, если его чиновники не могут решать
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы его реализации ??

[Исправлено: ACROS, 18.10.2024 - 19:34]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10089
Re: «Если проблему с РФ не решить, это приведет к обвалу цен» -...
Отправлено: 18.10.24 - 18:53
#8
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Цитата:
ACROS:
Смысл увеличивать намолоты и валовой сбор, если его чиновники не могут решать ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вопросы его реализации ??

При всём уважении к производителям,меня всё время мучает вопрос почему вы считаете ,что кто то за вас должен думать об реализации урожая который вы вырастили?
Вот например кх вырастило картофель,или капусту и ни государство ни продкорпорация не закупает у него эту продукцию.
Как всё это сохранить и реализовать головная боль руководителя.
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