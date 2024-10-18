17 октября это ведомство ввело временные ограничения на ввоз в Россию из РК продукции растениеводства, в том числе пшеницы, льна, чечевицы. Причина - необеспечение фитосанитарной безопасности этих товаров. В Казахстане считают такие действия необоснованными.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Проблема, которую депутат парламента Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ назвал «катастрофой, размеры которой мы пока себе еще плохо представляем», обсуждалась 17 октября в Костанае, на выездном заседании Аграрного комитета мажилиса. Накануне Ходжаназаров вместе с коллегами по комитету и по фракции партии Respublica направил в правительство депутатский запрос с требованием принять меры и предложениями по разрешению ситуации.

Перед заседанием в Костанае, отвечая на вопросы СМИ, он сказал, что сейчас в переговорном процессе участвует заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, но если решение вопроса затянется, это приведет к обвалу цен на зерно.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Все-таки 25 млн т зерновых, которые собраны в Казахстане, это не шутка, - сказал депутат, - наши традиционные рынки столько не поглотят. Конечно, долгосрочный выход - найти новые рынки, проработать пути выхода с пшеницей класса hi-pro в Европу через Азербайджан, порт Актау... Есть и жесткие ответные меры: подавать в судебную коллегию Евразийского экономического союза, пересмотреть тарифы на транзит российских товаров через Казахстан, огромное же количество товаров через нас идет. Игра должна быть не в одни ворота.

- Возникшую ситуацию называют проявлением торговой войны. Но может, все-таки дело реально в качестве казахстанской сельхозпродукции - обнаружении, например, горчака в пшенице? Не допускаете? - спросил корреспондент «НГ» мажилисмена.

- Такие вещи трейдеры сами «выбивают» при подготовке партий, это не может быть массово, - ответил Ходжаназаров. - Мы сегодня были на костанайском предприятии «Кайдзен», у них зависло 50 000 т чечевицы. Какой горчак в чечевице? Я думаю, это ответные меры. Надо садиться за стол переговоров. Ни одна война ни к чему хорошему не приводит.

Во время самого заседания о текущей ситуации рассказал глава ОЮЛ «Зерновой союз Казахстана» Нурлан ОСПАНОВ, который сразу предъявил претензии в неразворотливости чиновникам министерства торговли и интеграции.

Фото senate.parlam.kz

- 13 сентября Россельхознадзор направил телефонограмму о том, что будет задерживать транзитные грузы из Казахстана. А господин Жумангарин едет только 17 октября, - заявил он. - За это время что произошло: россияне не просто рекомендовали нам не грузить в их сторону, они уже приняли официальное решение об ограничении. Мы за полтора месяца ничего не сделали. Нужно было: 13-го получили информацию, а 15-го ехать разбираться. Сейчас около миллиона тонн, которые мы грузим через РФ, под большим вопросом. И это на фоне того, что на миллион тонн Узбекистан в этом году уменьшает закуп. Правительство допустило, что наш северный сосед нам ставит барьеры. Хотелось бы, чтобы итоги этой поездки (Жумангарина - «НГ») вы довели до рынка. Потому что мы сейчас не знаем, заказывать в ту сторону поезда или нет. 5-6 компаний казахстанских уже попали, разворачиваются обратно - это убытки, плюс уже едут туда несколько составов. Так будет продолжаться на протяжении еще 2-3 недель. Сейчас грузы придут в российский порт, их развернут. Что делают наши соседи-узбеки? Они видят, что у нас рынки сужаются, Китай по квоте закупает, через Россию мы не можем ехать, Иран не берет, главным покупателем остается Узбекистан и он, естественно, цену снижает. Мы попали в капкан, который сами себе создали... Элеваторы сегодня активно заполняют, а выгрузки на экспорт нет. Это означает, что через некоторое время элеваторы физически не смогут принимать зерно. И начнутся реальные проблемы с сохранением качества собранного урожая, особенно влажного. Так что пока все факторы говорят о том, что цены на наше зерно будут снижаться, если мы не наладим экспорт. При нашем потенциале мы должны грузить не менее 1 млн тонн в месяц. А мы уже два месяца отгружаем значительно меньше.

По данным, прозвучавшим на заседании, экспортный потенциал Казахстана по пшенице в этом году - около 12 млн т. Закупочная цена, определенная Продовольственной контрактной корпорацией за тонну мягкой пшеницы 3-го класса, от 85 тыс. до 100 тыс. тенге в зависимости от качества. От нее традиционно отталкиваются трейдеры. Но сегодня, говорили сельхозпроизводители, экспортеры цену снижают.

Продкорпорация, как докладывал в Костанае председатель правления компании Асылхан ДЖУВАШЕВ, после анализа мировых зерновых бирж прогнозировала и прогнозирует благоприятную конъюнктуру для казахстанских пшеницы, ячменя, кукурузы, масличных. Однако в этом анализе не учтен текущий фитосанитарный затор.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Что интересно, предприниматели явно предполагали ответную реакцию со стороны РФ на длящийся до конца года запрет ввозить в РК российское зерно. Нурлан Оспанов еще 25 сентября 2024 года на международной конференции Agricom предложил сократить срок этого запрета до 15 октября или 1 ноября. Сократить, но ввести некие компенсирующие меры. До решения о полном запрете можно было ввозить российское зерно по железной дороге исключительно для нужд мукомолов и птицеводов. Оспанов, говоря об отмене запрета, предложил ввести для этих отраслей встречные обязательства: при использовании импортного зерна продавать муку, яйца, птицу только на внутреннем рынке РК и только по фиксированным ценам. Тогда бы импортеры подумали, ввозить чужое зерно или нет, ведь встречные обязательства значительно снижают выгоду от импорта.

- Тем самым мы бы, с одной стороны, не ввели запрет и реально остановили бы импорт, – цитировал 25 сентября портал zakon.kz главу Зернового союза.

До сих пор на это его предложение реакции не последовало. А руководитель Продкорпорации на заседании в Костанае завершил свой доклад фразой: «Крайне важно обсудить дальнейшие меры по продлению запрета на импорт зерна из России».