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15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50241
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3566
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
Почему синагоги в Кустанае и в Целинограде выглядят и называются одинаково?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16781
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 15:46
Цитата:
мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос
тоесть дословно король (царь) христос костанайской области?
век живи-век узнавай что то новое из иудаизма
Король Мошиах Костанайской области
мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос
тоесть дословно король (царь) христос костанайской области?
век живи-век узнавай что то новое из иудаизма
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 224
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 16:19
Красиво, только не совсем праведно была открыта синагога. Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустном.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 41984
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 16:26
Узбеков привезли, те построили, и мечеть и ДК Горняк и Сенагогу.
Умеют строить..
А как недавно казалось бы это было..
Умеют строить..
А как недавно казалось бы это было..
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1475
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 18:48
Цитата:
ну вы вашу религию "на крови, на мести" себе оставьте
Мы рады видеть в своих рядах всех, кто хочет изучать историю, культуру, религию. Источник:
ну вы вашу религию "на крови, на мести" себе оставьте
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4051
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 08.10.24 - 14:12
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр и приобщился к общине Израиля?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 679
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 09.10.24 - 09:31
Цитата:
оригинальный выбор аудитории для постановки вопроса.
если только сто-одиннадцатый, и то вряд ли
что не пост, то призыв, манифест.
а нормальные новости (без политического уклона) на этой неделе будут?
таноми52:
Интересно,
Интересно,
оригинальный выбор аудитории для постановки вопроса.
если только сто-одиннадцатый, и то вряд ли
что не пост, то призыв, манифест.
а нормальные новости (без политического уклона) на этой неделе будут?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6497
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 09.10.24 - 21:10
Цитата:
Вроде синагога названа именем его матери и построил её он при Кулагине.
На открытий он СНИСХОДИТЕЛЬНО похлопывал Сергея по плечу и называл ласково: - СЕРЁГА.
Филипповна:
Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу
Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу
Вроде синагога названа именем его матери и построил её он при Кулагине.
На открытий он СНИСХОДИТЕЛЬНО похлопывал Сергея по плечу и называл ласково: - СЕРЁГА.
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 00:07
2 октября практически вся Россия узнала об этом празднике .
Ну там где матюгальники стоят . И кто телевизор смотрел. Им сообщили .
Ну там где матюгальники стоят . И кто телевизор смотрел. Им сообщили .
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 00:24
Цитата:
они отвергают про кого дословно написали .
и определенными процедурами хотят воскресить
Ребе Король Мошиах . есть ритуалы которые могут вернуть его. они не считают что он умер .
abaika95:
мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос тоесть дословно король (царь) христос костанайской области? век живи-век узнавай что то новое из иудаизма
мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос тоесть дословно король (царь) христос костанайской области? век живи-век узнавай что то новое из иудаизма
они отвергают про кого дословно написали .
и определенными процедурами хотят воскресить
Ребе Король Мошиах . есть ритуалы которые могут вернуть его. они не считают что он умер .
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 00:26
Цитата:
с какой целью интересуетесь ?
таноми52:
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр и приобщился к общине Израиля?
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр и приобщился к общине Израиля?
с какой целью интересуетесь ?
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 00:30
Цитата:
очень быстро и дёшево проходить этот обряд в на Украине .
так на всякий случай.
таноми52:
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр
очень быстро и дёшево проходить этот обряд в на Украине .
так на всякий случай.
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