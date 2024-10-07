7 октября 2024, 13:56

Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.

Мэнахэм Залманов открыл торжество традиционно под звуки рога (звук шофара). В преддверии Рош а-Шана и Йом-Кипур в шофар трубят в синагоге. Время от времени гости вслед за раввином повторяли слова молитвы. Поздравления перемежались еврейскими песнями и классическими номерами.

Поздравить прибыли почётные гости: главный раввин Алматы Коэн и главный раввин Астаны Шмуэль.

Синагога - ее название на иврите: "бейт тфила", "дом молитвы". Впрочем, во всем Талмуде под этим именем синагога упоминается только один раз. Куда чаще ее называют "бейт кнессет", что буквально означает "дом собраний".

Эти собрания, встречи становятся событием как для одного отдельного человека, для одной семьи, так и для всей общины, здесь уже непременная часть жизни, именно такой, какой она и должна быть. Здесь может царить печальная сдержанность постов, торжественность значимых дней, бар-мицвы или брит-мила, и радость настоящих праздников.

Есть у синагоги и еще одно очень важное предназначение. Потому называется еще и так - "бэйт мидраш", "дом учения". Эти книги читают, по ним учатся слушатели курсов, студенты иешивы или колеля. В синагоге учатся Торе - и те, кто, может быть, совсем недавно ощутил в себе это стремление - верить, и знать, и возносить молитву, свято веря и твердо зная, что здесь, под высокими синагогальными сводами, все будет услышано.

В Костанае две улицы образуют угол - острый мыс, на вершине которого выросло бело-голубое здание синагоги. Высокие окна, синий купол. Внутри здания - миква, молельная комната со шкафом для свитков Торы, балкон с декоративной решеткой для молящихся женщин, комната торжеств, учебные классы и священное место, где могут молиться костанайские евреи.

Мэнахэм Залманов поблагодарил Всевышнего за то, что Он дал ему на это силы, и отметил: "Согласно еврейской традиции, надо всегда благодарить Всевышнего, за какое бы дело мы бы ни взялись. Всегда нужно за всё благодарить".

Со словами приветствия выступили р. Коэн и р. Шмуэль. Они отметили, что все эти годы р. Залманов делает важную и необходимую работу. Он делает всё, чтобы прихожане чувствовали себя в синагоге комфортно и духовно развивались.

Звучит торжественная музыка, все проходят в молельный зал - сердце синагоги. Радостное событие сопровождается песнями. Синагоеа в Костанае 15 лет! В ознаменование этого устроена трапеза для участников и гостей.

За эти 15 лет синагога оформилась как культурно-религиозное учреждение. Мы рады видеть в своих рядах всех, кто хочет изучать историю, культуру, религию.

Спасибо Хабад любавическому движению и Александру Машкевичу, при содействии которых и была построена синагога.