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≡ 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50241
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
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Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3566
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
#1
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Почему синагоги в Кустанае и в Целинограде выглядят и называются одинаково?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16781
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 15:46
#2
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Цитата:
Король Мошиах Костанайской области


мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос
тоесть дословно король (царь) христос костанайской области?
век живи-век узнавай что то новое из иудаизма
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
224
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 16:19
#3
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Красиво, только не совсем праведно была открыта синагога. Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустном.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41984
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 16:26
#4
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Узбеков привезли, те построили, и мечеть и ДК Горняк и Сенагогу.
Умеют строить..
А как недавно казалось бы это было..
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1475
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 18:48
#5
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Цитата:
Мы рады видеть в своих рядах всех, кто хочет изучать историю, культуру, религию. Источник:

ну вы вашу религию "на крови, на мести" себе оставьте
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4051
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 08.10.24 - 14:12
#6
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Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр и приобщился к общине Израиля?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
679
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 09.10.24 - 09:31
#7
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Цитата:
таноми52:
Интересно,

оригинальный выбор аудитории для постановки вопроса.
если только сто-одиннадцатый, и то вряд ли

что не пост, то призыв, манифест.
а нормальные новости (без политического уклона) на этой неделе будут?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6497
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 09.10.24 - 21:10
#8
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Цитата:
Филипповна:
Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу


Вроде синагога названа именем его матери и построил её он при Кулагине.
На открытий он СНИСХОДИТЕЛЬНО похлопывал Сергея по плечу и называл ласково: - СЕРЁГА.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1408
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 00:07
#9
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2 октября практически вся Россия узнала об этом празднике .
Ну там где матюгальники стоят . И кто телевизор смотрел. Им сообщили .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1408
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 00:24
#10
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Цитата:
abaika95:
мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос тоесть дословно король (царь) христос костанайской области? век живи-век узнавай что то новое из иудаизма

они отвергают про кого дословно написали .
и определенными процедурами хотят воскресить
Ребе Король Мошиах . есть ритуалы которые могут вернуть его. они не считают что он умер .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1408
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 00:26
#11
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Цитата:
таноми52:
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр и приобщился к общине Израиля?

с какой целью интересуетесь ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1408
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 00:30
#12
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Цитата:
таноми52:
Интересно, кто-нибудь в Казахстане прошёл обряд гиюр

очень быстро и дёшево проходить этот обряд в на Украине .
так на всякий случай.
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